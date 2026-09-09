Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Volkswagen Id. Polo

Essai

Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

0  

6. Volkswagen ID. Polo 211 ch 52 kWh - La fiche technique

 

Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

Les chiffres clés

Volkswagen Id. Polo 211 STYLE 52 KWH
Généralités  
Finition STYLE
Date de commercialisation 29/04/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,05 m
Largeur sans rétros 1,81 m
Hauteur 1,53 m
Empattement 2,59 m
Volume de coffre mini 441 L
Volume de coffre maxi 1 240 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 651 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 3 CV
Couple 290 Nm
Puissance moteur 211 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 453 km
Capacité batterie 52 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.1 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max -3535
Page précédente

Photos (14)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Volkswagen Id. Polo

Volkswagen Id. Polo

SPONSORISE

Essais Volkswagen Id. Polo

Voir tous les essais Volkswagen Id. Polo

Comparatifs Volkswagen Id. Polo

Voir tous les comparatifs Volkswagen Id. Polo

Guides d'achat Citadine

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Volkswagen Id. Polo

Voir toute l'actu Volkswagen Id. Polo