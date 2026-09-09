Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

4. Volkswagen ID. Polo - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : de tous poils !
Dans le segment des citadines électriques d’environ 4 m de long (segment B) ne sont pas légion. Dans le cas de la version petite batterie de l’ID. Polo, on citera déjà le tandem Citroën ë-C3 et Fiat Grande Panda. Et tous accumulateurs confondus, y compris celui de 52 kWh, la Volkswagen trouvera sur sa route la fameuse Renault R5, les cousines Peugeot e-208 et Opel Corsa Electric, mais également des concurrentes intrafamiliales, en l’occurrence la Cupra Raval et le petit SUV urbain Skoda Epiq avec lesquels elle partage plateforme et moteurs.
À retenir : une bonne citadine électrique, mais plus vraiment une Polo
L’ID. Polo se distingue de la concurrence par sa fabrication sérieuse, son espace intérieur, ses équipements, son comportement routier sûr et ses performances élevées ici. Mais malgré sa consommation d’énergie contenue, son autonomie autoroutière peut décevoir les personnes habitués aux modèles thermiques, surtout au regard du coût d’acquisition même si remises et bonus réduisent les dépenses. Comme pour toutes les citadines électriques, d’ailleurs…
Caradisiac a aimé
- Performances
- Espace intérieur
- Finition soignée
- Ergonomie
- Consommation
Caradisiac n’a pas aimé
- Autonomie autoroutière encore juste
- Amortissement sec
- Poids
- Prix affiché
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|211 LIFE 52 KWH
|0 (wltp)
|35 820 €
|€
|211 LIFE EDITION 52 KWH
|0 (wltp)
|36 590 €
|€
|211 STYLE 52 KWH
|0 (wltp)
|39 490 €
|€
|211 STYLE EXCLUSIVE 52 KWH
|0 (wltp)
|39 990 €
|€
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