Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

La version Trend à moins de 25 000 € intègre déjà assistant au maintien dans la voie, freinage d’urgence auto (avec détection piétons, cyclistes et assistant d’intersection), aide au stationnement arrière, assistant feux de route, système multimédia 12,9'', instrumentation 10,25'', interface Bluetooth avec réplication sans fil pour Apple Car Play et AndroidAuto, système audio 5 haut parleurs, sélection du profil de conduite, démarrage sans clé, clim auto monozone, etc.

À partir de 29 920 €, la finition Life reçoit jantes en alliage 17'', rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 2 ports USB-C à l’avant et 2 à l’arrière (jusqu’à 60 W), éclairage d’ambiance, tapis de sol AV/AR, régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse, radar de stationnement avant, rétroviseur intérieur à réglage automatique jour/nuit, caméra de recul, assistant vocal, recharge smartphones sans fil, plancher de coffre à bagages réglable, système audio 7 haut-parleurs

Bien placée, la Life Edition ajoute, pour un effort financier de 770 €, un pack hiver (incluant volant chauffant, sièges avant chauffants, clim bizones), les vitres arrière surteintées et une peinture métallisée.

Pour 3 670 € supplémentaires, la finition Style ajoute Projecteurs Matrix LED, feux arrière à LED avec clignotants séquentiels et logo Volkswagen illuminé, bande lumineuse entre les projecteurs et le logo illuminé, accès sans clé, alarme antivol, éclairage des poignées de portes, sellerie bi-matiere, pédalier inox, éclairage d’ambiance 30 couleurs, etc.

Hélas, la pompe à chaleur est systématiquement en option.

Le point techno : un équipement améliorable dans le temps, y compris en location ! Si un budget serré n’a pas permis d’offrir à l’ID. Polo certains équipements convoités lors de l’acquisition, tels que la clim bizone, la navigation intégrée ou le régulateur de vitesse adaptatif, il sera toujours possible de les lui offrir après coup en débloquant lesdites fonctions, définitivement ou ponctuellement. La marque a d’ores et déjà prévu la grille tarifaire (ci-dessous). Navigation Clim bizone Pack hiver Régulateur vit. adaptatif Commande vocale Achat 755 € 239 € 385 € 257 € 156 € Location 1 mois 23 € 7,50 € 38,50 € 26 € 16 € Location 1 an 225 € 73 € 95,90 € 65 € 39 €