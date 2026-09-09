Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

3. L’équipement de la Volkswagen ID. Polo : généreux, mais avec une petite mesquinerie…
La version Trend à moins de 25 000 € intègre déjà assistant au maintien dans la voie, freinage d’urgence auto (avec détection piétons, cyclistes et assistant d’intersection), aide au stationnement arrière, assistant feux de route, système multimédia 12,9'', instrumentation 10,25'', interface Bluetooth avec réplication sans fil pour Apple Car Play et AndroidAuto, système audio 5 haut parleurs, sélection du profil de conduite, démarrage sans clé, clim auto monozone, etc.
À partir de 29 920 €, la finition Life reçoit jantes en alliage 17'', rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, 2 ports USB-C à l’avant et 2 à l’arrière (jusqu’à 60 W), éclairage d’ambiance, tapis de sol AV/AR, régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse, radar de stationnement avant, rétroviseur intérieur à réglage automatique jour/nuit, caméra de recul, assistant vocal, recharge smartphones sans fil, plancher de coffre à bagages réglable, système audio 7 haut-parleurs
Bien placée, la Life Edition ajoute, pour un effort financier de 770 €, un pack hiver (incluant volant chauffant, sièges avant chauffants, clim bizones), les vitres arrière surteintées et une peinture métallisée.
Pour 3 670 € supplémentaires, la finition Style ajoute Projecteurs Matrix LED, feux arrière à LED avec clignotants séquentiels et logo Volkswagen illuminé, bande lumineuse entre les projecteurs et le logo illuminé, accès sans clé, alarme antivol, éclairage des poignées de portes, sellerie bi-matiere, pédalier inox, éclairage d’ambiance 30 couleurs, etc.
Hélas, la pompe à chaleur est systématiquement en option.
Le point techno : un équipement améliorable dans le temps, y compris en location !
Si un budget serré n’a pas permis d’offrir à l’ID. Polo certains équipements convoités lors de l’acquisition, tels que la clim bizone, la navigation intégrée ou le régulateur de vitesse adaptatif, il sera toujours possible de les lui offrir après coup en débloquant lesdites fonctions, définitivement ou ponctuellement. La marque a d’ores et déjà prévu la grille tarifaire (ci-dessous).
|Navigation
|Clim bizone
|Pack hiver
|Régulateur vit. adaptatif
|Commande vocale
|Achat
|755 €
|239 €
|385 €
|257 €
|156 €
|Location 1 mois
|23 €
|7,50 €
|38,50 €
|26 €
|16 €
|Location 1 an
|225 €
|73 €
|95,90 €
|65 €
|39 €
Equipements et options
Version : 211 STYLE 52 KWH
Equipements de sécurité
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)
Protection antidémarrage
7 Airbags
Allumage automatique des feux, capteurs de pluie avec essuie-glace automatique
Allumage et régulation automatique des feux de route Light Assist
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse (ACC)
Direction électromécanique à assistance variable en fonction de la vitesse
Alerte de perte de pression des pneus
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)
Protection antidémarrage
7 Airbags
Système de démarrage sans clé Keyless-Go
Alerte d'hypovigilance et de fatigue avec caméra de surveillance de la disponibilité du conducteur
Equipements de confort
Accoudoir central AV
Vitres AV/AR électriques
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Réception de radio numérique DAB+
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
Volant multifonction à réglage mécanique en hauteur et en longueur
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold"
Rétroviseur extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement
Système d'aide au stationnement AV et AR Park Pilot
Système d'infotainment Innovision avec écran 12,9' personnalisable et IQ. Cockpit de 10,25
Sièges AV réglables en hauteur
2 ports USB-C à l'AV et 2 à l'AR dans l'accoudoir central jusqu'à 60W de puissance
Banquette AR non divisée, dossier rabattable en 2 parties asymétriques
Régulateur de vitesse adaptatif et prédictif avec limiteur de vitesse (ACC)
Préparation pour activation ultérieure de la Navigation via Pack Infotainment
Interface téléphone Bluetooth et fonction de recharge sans fi
Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs et accès au volume de rangement
Ceintures de sécurité automatiques AV trois points à enrouleur avec prétensionneurs
Accoudoir central AV
Vitres AV/AR électriques
Indicateur de température extérieure avec avertisseur de gel
Oeillets d'arrimage ISOFIX (dispositif pour fixation de 2 sièges-enfants sur la banquette AR)
Rétroviseur intérieur à réglage jour/nuit automatique
Réception de radio numérique DAB+
Verrouillage centralisé avec télécommande à fréquence radio
Sélecteur de vitesse situé à droite derrière le volant avec frein de stationnement électronique
Volant multifonction à réglage mécanique en hauteur et en longueur
Avertisseur sonore et lumineux pour ceintures non attachées AV et AR
Climatisation stationnaire: permet de réfrigérer, de ventiler ou de chauffer l'habitacle du
Frein de stationnement électromécanique avec fonction d'immobilisation en pente "Auto Hold"
Rétroviseur extérieurs réglables, rabattables et dégivrants électriquement
Sièges AV réglables en hauteur
Banquette AR non divisée, dossier rabattable en 2 parties asymétriques
Interface téléphone Bluetooth et fonction de recharge sans fi
Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs et accès au volume de rangement
Ceintures de sécurité automatiques AV trois points à enrouleur avec prétensionneurs
Assistant de changement de voie et sortie de stationnement 'Side Assist'
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Intérieur Noir Style avec sellerie Top Sport tissu bi-matière Gris Noir
Jantes en alliage 17'' "Edombourg' bicolore argent/noir'
Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs et accès au volume de rangement
Plancher de coffre à bagages réglable sur 2 hauteurs et accès au volume de rangement
Intérieur Noir Style avec sellerie Top Sport tissu bi-matière Gris Noir
Jantes en alliage 17'' "Edimbourg' bicolore argent/noir' (7J x 18)
Autres équipements
Avertisseur sonore 1 ton
Capteur de pluie avec essuie-glace automatique
Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)
Intervention de freinage automatique lors des manoeuvres: L'intervention de freinage automatique
Avertissement de distance avec le véhicule précédent
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Système de son 6+1 HP
Tapis de sol AV/AR
Réglage des phares tactile
Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d'urgence AFU, Servofrein
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
E-sound - son spécifique ID: L'e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l'approche de
Préparation pour services connectés VW Connect activables via la boutique en ligne du véhicule
Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
Freins à disque à l'AV et à l'AR
Détection de fatigue
Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus
Portes AR avec sécurité
Boîte de vitesse automatique 1 rapport
Pack Hiver
Pack Infotainment
Pack Technologie - Keyless
Pack éclairage IQ.Light
App-Connect sans fil pour Apple CarPlay, Android Auto TM
Revêtement du tableau de bord et des portes tissu composé de matériaux recyclés
Eclairage d'ambiance personnalisable
Assistant de freinage d'urgence 'Front Assist' avec système de détection des piétons et cyclistes
Service d'appel d'urgence, valable 10 ans à partir de la 1ère livraison
Recharge bi-directionnelle V2L
Assistant vocal IDA
Eclairage de la plaque d'immatriculation AR
Système paramétrable "OnePedal"de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
Caméra de recul "Rear View"
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière 'Sign Assist'
Avertisseur sonore 2 tons
Câble de recharge Mode 3 - Type 2 pour borne de recharge (32A)
Intervention de freinage automatique lors des manoeuvres: L'intervention de freinage automatique
Sign Assist - Système de détection de la signalisation routière
Avertissement de distance avec le véhicule précédent
Kit de dépannage : compresseur 12V et produit d'étanchéité de pneu
Pédalier en acier inoxydable avec symboles "Play & Pause"
Système de son 6+1 HP
Tapis de sol AV/AR
Correcteur électronique de trajectoire ESP, Amplificateur de freinage d'urgence AFU, Servofrein
Mode "Battery Care": Préserve la batterie et accroître sa longévité. Si le mode "Battery Care" est
Eclairage périmétrique avec projection de logo
Activation automatique du signal de détresse en cas de freinage d'urgence
Clignotants confort : (1) touche = (3) clignotements
E-sound - son spécifique ID: L'e-Sound est un bruit électronique de moteur signalant l'approche de
Préparation pour services connectés VW Connect activables via la boutique en ligne du véhicule
Gestion des paramètres de confidentialité liés à la eSIM et à VW Connect
Réglages de la charge via le système d'infodivertissement ou l'application "Volkswagen"
Freins à disque à l'AV et à l'AR
Détection de fatigue
Préchauffage de la batterie manuel (via infotainment) inclus
Portes AR avec sécurité
Boîte de vitesse automatique à variation continue
App-Connect sans fil pour Apple CarPlay, Android Auto TM
Service d'appel d'urgence, valable 10 ans à partir de la 1ère livraison
Recharge bi-directionnelle V2L
Eclairage de la plaque d'immatriculation AR
Système paramétrable "OnePedal"de récupération d'énergie au freinage et à la décélération
Eclairage d'ambiance 30 couleurs avec ID. Light et sélection de profils d'atmosphère
2 ports USB-C à l'AV (recharge et data) et 2 à l'AR (recharge) jusqu'à 60W de puissance
Sélection de profil de conduite
Assistant au maintien dans la voie "Lane Assist" et "Emergency Assist"
Commande vocale intuitive - "Bonjour ID." - Certaines fonctions peuvent être exécutées grâce
Options disponibles
-
Intérieur Blanc Style avec sellerie Top Sport tissu bi-matière Blanc:
0 €
-
Vitres AR et lunette AR surteintées:
355 €
-
Câble de recharge Mode 2 - Type 2 (8A) pour prise domestique:
230 €
-
Extension de garantie 1 an / max 30 000 km:
150 €
-
Extension de garantie 1 an / max 60 000 km:
205 €
-
Extension de garantie 1 an / max 90 000 km:
265 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 40 000 km:
290 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 80 000 km:
465 €
-
Extension de garantie 2 ans / max 120 000 km:
570 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 50 000 km:
545 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 100 000 km:
820 €
-
Extension de garantie 3 ans / max 150 000 km:
980 €
-
Système audio "Harman Kardon" avec un amplificateur Ethernet à 12 canaux et 8 HP, 1 caisson de:
720 €
-
Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L:
210 €
-
Adaptateur pour charge bidirectionnelle V2L - version camping:
230 €
-
Jantes en alliage 18'' "Linz' bicolore argent/noir' 7 x 18:
430 €
-
Jantes en alliage 18'' "Linz' bicolore argent/noir' 7 x 18:
710 €
-
Jantes en alliage 19'' "Martorell' bicolore argent/noir' 7 x 19:
880 €
-
Toit panoramique en verre:
870 €
-
Pompe à chaleur:
1150 €
-
Dispositif d'attelage amovible et verrouillable:
855 €
-
Peinture unie Blanc Candy:
495 €
-
Peinture métallisée Noir Ebène:
725 €
-
Peinture métallisée Bleu Céleste:
725 €
-
Peinture métallisée Gris Perlé:
725 €
-
Peinture métallisée Gris Magnétique:
725 €
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