Volkswagen ID. Polo : la meilleure citadine électrique ?

Sans surprise, notre ID. Polo 52 kWh est lourde pour une citadine, avec 1 576 kg en ordre de marche. Mais rien d’alarmant pour une électrique, sachant que le moteur de 211 ch est censé compenser en ligne droite. N’attendez pas des accélérations dignes de feue la Polo GTI de 207 ch, mais le 0 à 100 km/h exécuté en 7s1 colle déjà au siège et laisse la concurrence « grand public » environ une seconde derrière. De quoi dépasser sans arrière-pensée, et s’offrir quelques bonnes sensations.

Pour autant, le comportement routier n’a rien de sportif. Déjà parce que les 290 Nm de couple disponibles instantanément donnent du boulot au train avant. Trop de boulot même, puisque dès que l’on braque un peu les roues, le système antipatinage bride exagérément la cavalerie. Et aussi parce que la masse complique les entrées de virage avec un léger temps de réponse à l’inscription.

Cela dit, la direction apparaît franche à défaut d’être informative, le roulis bien maîtrisé (au prix d’une tendance sèche sur les bosses), et le comportement équilibré avec un postérieur qui accepte de pivoter progressivement pour aider à tourner en cas d’urgence. Par ailleurs, si les larges montants arrière grèvent quelque peu la visibilité, l’ID. Polo se montre maniable en ville avec un diamètre de braquage réduit à 10,9 m. Pour ne rien gâter, la petite VW zéro émission fait preuve d’une étonnante sobriété énergétique puisque nous relevons seulement 9,8 kWh/100 km sur réseau secondaire, et 18,5 kWh/100 km sur une autoroute majoritairement empruntée à 130 km/h (comme avec sa cousine technique la Cupra Raval d’ailleurs).

Pour autant, cela ne suffit pas à faire de cette ID. Polo une petite voyageuse : si l’autonomie sur route peut tutoyer les 500 km, la batterie de 52 kWh devra être rechargée au bout de 250 km sur les grands axes, voire moins de 200 km avec 80 % de charge. Certes, cela reste mieux que la gourmande R5, d’autant que notre ID. Polo serait capable de ravitailler de 10 à 80 % en 24 minutes sur bornes rapides avec une puissance acceptée de 105 kW en courant continu (DC), mais on reste loin de l’esprit « bonne à tout faire » de la Polo thermique, toujours commercialisée d’ailleurs.