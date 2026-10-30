La Fiat Grande Panda électrique corrige son plus gros défaut pour battre les Renault 5 et Volkswagen ID.Polo

Depuis son lancement, la Fiat Grande Panda laissait le choix entre motorisations essence, à hybridation légère ou 100 % électrique. Pour cette dernière énergie, il fallait se contenter d’un moteur de 113 chevaux alimenté par des batteries de 43,8 kWh net pour une autonomie WLTP légèrement au-dessus des 300 kilomètres (comme sa cousine la Citroën ë-C3 conçue sur la même base technique).

Mais alors que la Citroën propose désormais une variante électrique d’entrée de gamme possédant des batteries encore plus petites (30 kWh), l’Italienne va dans le sens inverse : elle ajoute à son catalogue une nouvelle batterie de 52,8 kWh net (la même que sur le Citroën ë-C3 Aircross et l’Opel Frontera) permettant d’augmenter son autonomie maximale à 392 kilomètres en finition Pop.

Même puissance

Cette Grande Panda électrique à grosses batteries conserve le moteur de 113 chevaux et laissera le choix entre quatre niveaux de finition : Pop, Icone, Business et La Prima. Attention, il faudra toujours se contenter d’une finition basique sur le niveau Pop, avec des jantes tôlées et surtout l’absence de tablette tactile centrale à bord.

Elle démarre à 25 900€ en finition Pop, 27 800€ en finition Icone, 28 800€ en finition Business et 30 800€ en finition La Prima. Il y a cependant une remise de 1 500€ pour toutes les finitions sauf Business, permettant à son prix de base de descendre à 24 400€ avant bonus écologique (prime CEE).

Elle se porte ainsi au niveau des versions les moins chères des Renault 5 et Volkswagen ID.Polo (25 000€), mais avec des batteries plus grosses et moins d’équipement intérieur. Avec le niveau Icone mieux équipé, elle s’affichera 26 300€ et restera donc sensiblement moins chère que les citadines électriques à grosses batteries des marques précédemment citées. C’est probablement cette finition-là qui sera la plus intéressante.

Côté recharge, la voiture plafonnera à 100 kW comme la version à batteries moins grosses. Fiat annonce un 10-80 % en 28 minutes.