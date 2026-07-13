La nouvelle vague de leasing social va déferler à partir du 16 juillet, et Citroën semble bien décidé à ne pas se faire griller la priorité par la concurrence. Les chevrons ont en effet mitonné plusieurs offres situées dans la zone des 100 € par mois sans apport, avec notamment un premier prix à 94€ sur l’ë-C3 You "Autonomie urbaine" (200 km d’autonomie moyenne avec la petite batterie 30 kWh) qui lui permet d’annoncer qu’il propose "le leasing social le moins cher du marché". Et c’est vrai, dans la mesure où la moins onéreuse des Renault Twingo s’affiche à 130 € par mois, et la Peugeot e-208 à 149 €.

Citroën champion, donc, mais on vous conseillera toutefois de rajouter au moins 5 € à cette formule qui reste il est vrai imbattable. Pour 99€ par mois, vous aurez accès à deux variantes des plus dignes d’intérêt.

Il y a d’un côté la même C3 You en version Autonomie confort, laquelle dispose d’une batterie 44 kWh lui assurant un rayon d’action de 311 km (en utilisation périurbaine et par températures clémentes, s’entend…) et dotée d’une recharge semi-rapide à 100 kW en courant continu. Ainsi gréée, la petite Citroën peut même envisager de se frotter à des parcours autoroutiers.

Si vous vous cantonnez à de courts trajets à proximité de votre domicile, l’ë-C3 Plus Autonomie urbaine (205 km d’autonomie) présente l’avantage d’un équipement plus généreux que celui de la version You, avec notamment un écran central multimédia, l’allumage automatique des feux, la banquette arrière fractionnable, etc. Mieux présentée et bien plus pratique à l’usage, donc.

Pour moins de 100 € par mois, hors assurance, voici deux offres des plus dignes d’intérêt. Ce qui nous amène à la meilleure proposition mitonnée par Citroën pour sa citadine, à savoir la ë-C3 Plus Autonomie Confort, qui dispose à la fois de l'accumulateur 44 kWh et d’un équipement la rendant facile à vivre au quotidien : cette version est proposée à 104 € par mois, soit un budget total de 3 744 € pour 36 mois et 45 000 km.

Qui dit mieux ? Personne, à part Fiat dont la Grande Panda repose sur la même plate-forme que la C3 et s’affiche dès 95€ par mois avec en prime l’avantage de disposer uniquement de la "grosse batterie" 44 kWh grâce à laquelle elle revendique 320 km d’autonomie. Entre la Française et l’Italienne, ce sont aussi des questions de design, d’attachement à la marque ou de proximité d’un concessionnaire qui prévaudront.

Pour bénéficier du leasing social, il convient toutefois de répondre aux critères suivants : revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 880 €, habitation située à plus de 10 km de son lieu de travail et utilisation de sa voiture personnelle pour s’y rendre. Pour les non-salariés, sont éligibles les personnes parcourant 8000 km par an pour raisons professionnelles. Les pouvoirs publics allouent une enveloppe de 401 millions d’euros au dispositif, lequel devrait toucher 50 000 ménages. Précisons enfin que 20 voitures sont éligibles au leasing social - il y a même des familiales - avec des loyers de 199 € par mois maximum.