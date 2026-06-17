Modèle à succès du constructeur français, la C3 a été entièrement revue pour cette quatrième génération apparue en 2024. Si ses débuts ont été difficiles (voir page 4), elle a rapidement su s’imposer et se classe 6e des meilleures ventes en France sur les cinq premiers mois de l’année, avec plus de 16 000 exemplaires écoulés. Ce succès devrait se répéter en occasion puisque les exemplaires s'échangent à partir de 13 000 € en essence (voir page 3).

Formes cubiques, nouvelles signatures lumineuses, logo réinterprété : la citadine grandit peu (4 mètres de longueur), mais prend de la hauteur (1,57 m soit 10 cm supplémentaires) et se donne des airs de SUV. L’intérieur est également revu du sol au plafond avec une instrumentation minimaliste positionnée au pied du pare-brise, un petit volant et, bien sûr, l’indispensable écran tactile de 10,25 pouces, sauf pour les versions d’entrée de gamme. Détail qui a son importance pour la sécurité : les commandes de la climatisation restent physiques.

Malgré son gabarit compact, la C3 accueille convenablement ses hôtes et le coffre se révèle suffisant avec une capacité de 310 litres.

Avec sa citadine, Citroën propose deux alternatives mécaniques : thermique ou électrique. En essence, elle s’équipe du trois-cylindres 1.2 Turbo (PureTech) de 100 ch, un moteur qui a de la ressource sous le capot de la légère C3 (1 100 kg). En août 2025, ce bloc adopte une déclinaison hybride de 110 ch. Il ne s’agit toutefois que d’une architecture 48V qui ne permet pas de rouler à l’électricité, ou alors lors de phases bien spécifiques. Uniquement disponible avec une boîte automatique, cette dernière se montre douce et rapide.

L’alternative électrique est aussi lancée dès le départ. Au menu, un électromoteur de 113 ch, une batterie lithium-fer-phosphate de 42 kWh et une autonomie homologuée de 320 km. Dans les faits, vous pouvez compter sur 280 km… en excluant les grands axes. Depuis le début de l’année, Citroën propose une version « autonomie urbaine », dont la batterie de 29,7 kWh autorise un rayon d’action de 204 km, selon le cycle d’homologation. Son autonomie réelle est davantage de l’ordre de 160 km. Question recharge, cette dernière ne peut supporter au maximum que 11 kW en courant alternatif et 30 kW en courant continu. Les grands parcours lui sont donc interdits. Pour la « grande batterie », la recharge rapide atteint 100 kW.

Les filières d’approvisionnement

La Citroën C3 vient de souffler ses deux bougies, mais les particuliers sont quasi absents du marché de la seconde main. Ce sont encore les professionnels qui proposent des C3 d’occasion, soit des véhicules d’entreprise, soit des retours de particuliers ayant souscrit un contrat de location.

Les sites marchands tels que Spoticar, le bon coin et La Centrale regroupent la grande majorité de l’offre. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce dernier en regroupe plus de 1 100 exemplaires. À noter que les doublons entre les sites sont courants.