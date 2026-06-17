La Citroën C3 arrive en occasion et la déclinaison électrique a de quoi vous faire de l’œil
3. Une Citroën Ë-C3 d’occasion à partir de 16 000 €
Commençons par la version thermique, dont les premiers prix s’affichent tout juste sous la barre des 13 000 €. À ce prix, vous économisez 19 % par rapport au neuf (sans prendre en compte les aides à l’achat), ce qui paraît honnête. Toutefois, il s’agit de versions de 100 ch de 2024 affichant environ 20 000 km en finition You, donc peu équipées. À noter également qu’elles ne bénéficient plus que de quelques mois de garantie.
Pour s’offrir une version mieux équipée Plus, la note grimpe à 14 000 €. Tout en étant davantage agréable au quotidien, cette C3 affiche une décote plus intéressante, de l’ordre de 24 %, tout en étant plus récente. Les modèles, datant de 2025, affichent 15 000 km au compteur.
Qu’en est-il du haut de gamme, la C3 Hybride Max ? La marche est nettement plus haute avec un ticket d’entrée de 20 500 € pour un exemplaire de 2025 ayant parcouru moins de 10 000 km. Sa décote se montre également plus faible : 11 %.
Si vous êtes davantage séduit par une Ë-C3, la mise de départ s’élève à 16 000 € pour une version autonomie confort You de 2025 avec environ 7 000 km. Clairement, la décote est bien plus forte : 32 % !
Sachez que pour 500 à 1 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à la finition Plus. L’effort vaut le coup, que ce soit en termes d’équipements ou de facilité de revente, d’autant que la décote va dans le même sens, de l’ordre de 34 %.
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération