Commençons par la version thermique, dont les premiers prix s’affichent tout juste sous la barre des 13 000 €. À ce prix, vous économisez 19 % par rapport au neuf (sans prendre en compte les aides à l’achat), ce qui paraît honnête. Toutefois, il s’agit de versions de 100 ch de 2024 affichant environ 20 000 km en finition You, donc peu équipées. À noter également qu’elles ne bénéficient plus que de quelques mois de garantie.

Pour s’offrir une version mieux équipée Plus, la note grimpe à 14 000 €. Tout en étant davantage agréable au quotidien, cette C3 affiche une décote plus intéressante, de l’ordre de 24 %, tout en étant plus récente. Les modèles, datant de 2025, affichent 15 000 km au compteur.

Qu’en est-il du haut de gamme, la C3 Hybride Max ? La marche est nettement plus haute avec un ticket d’entrée de 20 500 € pour un exemplaire de 2025 ayant parcouru moins de 10 000 km. Sa décote se montre également plus faible : 11 %.

Si vous êtes davantage séduit par une Ë-C3, la mise de départ s’élève à 16 000 € pour une version autonomie confort You de 2025 avec environ 7 000 km. Clairement, la décote est bien plus forte : 32 % !

Sachez que pour 500 à 1 000 € supplémentaires, vous pouvez prétendre à la finition Plus. L’effort vaut le coup, que ce soit en termes d’équipements ou de facilité de revente, d’autant que la décote va dans le même sens, de l’ordre de 34 %.