Disponible en motorisation électrique et thermique et en trois finitions, la C3 offre un choix plutôt adapté sans être très riche. Voiture économique par excellence, ce sont pourtant les versions haut de gamme qui ont été plébiscitées jusqu’ici.

Au chapitre motorisation, les deux blocs fonctionnant au carburant fossile ont de loin recueilli le plus de votes : 82 %. L’électrique n’obtient alors que 18 %. Un chiffre qui pourrait bien augmenter puisque, pour le seul mois de mai 2026, la part des électriques en France (toutes marques confondues) a atteint 29 %.

Dans le détail, le moteur PureTech de 100 ch a séduit 74,5 % des acheteurs et la version hybride (48V) de 110 ch se contente de 8 %. À sa décharge, cette dernière n’est apparue qu’en août 2025.

Quant aux finitions, l’entrée de gamme You reste au fond du classement avec seulement 10 % de l’offre. De série, elle dispose de phares avant à LED, des suspensions à butées hydrauliques, de l’Active Safety Brake (système de freinage d’urgence), du nouveau système d’affichage tête haute, de la Smartphone Station pour l’info-divertissement, des rétroviseurs électriques, de l’éclairage automatique, de l’aide au stationnement arrière, du régulateur-limiteur de vitesse, de la climatisation manuelle et de six airbags.

Le deuxième niveau, Plus, représente 28 % de l’offre. Il est équipé des feux de route automatiques, du capteur de pluie, du frein de stationnement électrique, des rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement, de la banquette fractionnable, de l’écran tactile de 10,25 pouces, d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil, d’un siège conducteur réglable en hauteur, des jantes de 17 pouces ou encore des clips extérieurs de couleur.

Le haut de gamme, Max, s’octroie 62 % des annonces. Cette finition se pare de la peinture bi-ton avec toit contrasté, des barres de toit décoratives, des jantes en alliage de 17 pouces diamantées, des feux arrière à LED, des vitres arrière surteintées, de la navigation 3D, de la climatisation automatique, de la recharge sans fil, de la caméra de recul, du rétroviseur électrochrome, des vitres arrière électriques.

Enfin, les teintes ne respirent pas vraiment la gaieté, bien que la C3 appartienne au segment des citadines. Ainsi, le gris est la couleur la plus courante (33 %), suivie du noir (24,5 %), du bleu (20,5 %), du blanc (13,5 %) et du rouge (8,5 %).