Habituellement, il paraît un peu délicat de dresser un bilan de la fiabilité d’un modèle aussi récent. Sans aller jusque-là pour la C3, il y a déjà beaucoup de remarques à ce sujet puisqu’elle a connu des soucis de jeunesse.

Citroën a confondu rapidité et précipitation… La marque a dû retarder les premières livraisons à cause de problèmes de logiciels. Malgré cela, certains propriétaires ont fait face à des soucis allant jusqu’à l’immobilisation de l’auto. Divers bugs du combiné d’instrumentation, des clignotants, des lève-vitres, de l’aide au maintien dans la voie ou encore de la centralisation sont également apparus. La marque n’a eu d’autre choix que d’effectuer un rappel afin de corriger tous ces problèmes.

Depuis, les dysfonctionnements semblent moins fréquents, d’autant que la nouvelle stratégie du groupe tend de reprendre la fiabilité en main. Les problèmes du moteur PureTech et le scandale des airbags Takata ont sérieusement entaché l’image de Citroën, si bien que le groupe souhaite absolument rectifier le tir.

Le bilan : une électrique plus alléchante

Sur le marché de la seconde main, la C3 se distingue clairement selon sa motorisation. En thermique, la décote est plutôt intéressante, notamment dans sa version cœur de gamme, plus récente et mieux équipée. En électrique, elle suit la tendance du marché qui tend à dévaloriser plus rapidement les « wattures ». Avec un gain supérieur à 30 % par rapport au neuf, la Ë-C3 peut devenir une alternative intéressante, toujours selon vos usages bien sûr, et de la présence d’une borne à domicile.