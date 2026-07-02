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Citroen E-c3 (4e Generation)

La Citroën C3 électrique reprend une appellation disparue depuis les années 90

Dans Nouveautés / Séries spéciales

Julien Bertaux

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La citadine électrique complète sa gamme avec une nouvelle série spéciale, ayant pour but d’offrir davantage d’équipements tout en contenant la hausse du prix. Une offre dont le nom sent bon les années 90…

La Citroën C3 électrique reprend une appellation disparue depuis les années 90
Pour la nouvelle génération, cette série spéciale Tonic ne vous évoque rien. Pour les plus anciens en revanche...

Il y a une trentaine d’années, la quasi-totalité des constructeurs proposaient ses séries spéciales. Une teinte spécifique, des tissus colorés, quelques stickers, des équipements supplémentaires et le tour était joué.

Si ces séries n’ont pas totalement disparu, elles font moins partie du paysage. Pourtant, Citroën lance, ou plus exactement relance, une série déjà vue sur la petite AX (de 1989 à 1996) et la BX (1989) : la Tonic.

L’époque a changé et c’est la Ë-C3 qui en bénéficie aujourd’hui. Basée sur la finition d’entrée de gamme You, la Tonic offre en plus un équipement dont il est difficile de se passer de nos jours : l’écran tactile. D’une taille de 10,25 pouces, il permet d’appairer son smartphone sans fil via Apple CarPlay et Android Auto. Afin de rendre l’habitacle plus qualitatif, un insert textile identique à celui de la finition Plus habille la planche de bord.

La Citroën C3 électrique reprend une appellation disparue depuis les années 90
La Citroën C3 électrique reprend une appellation disparue depuis les années 90

Côté look, cette Ë-C3 Tonic peut compter sur ses barres de toit, son becquet, sa carrosserie biton (toit Rouge Aden ou Noir Perla Nera), ses clips de couleur, ainsi que des badges « Tonic » sur les portes avant pour se distinguer.

Quel prix pour cette Ë-C3 Tonic ?

La citadine électrique est vendue actuellement à partir de 20 390 € (sans aides). Pour bénéficier de cette Tonic, et de ses équipements, il faut débourser 21 090 €, soit 700 € supplémentaires. L’affaire reste rentable puisque le toit biton est indisponible sur la You (option à 300 € sur la Plus), de même que l’écran tactile (option avec navigation à 750 € sur la Plus).

La teinte dissociée du toit apporte une touche de gaieté.
La teinte dissociée du toit apporte une touche de gaieté.

Comme pour la finition You, cette Ë-C3 est disponible en « autonomie urbaine » soit de 205 km ou « autonomie confort » avec à la clé 311 km de rayon d’action.

Pour Citroën, l’apparition de l’écran tactile sur cette Tonic est un véritable argument commercial. Il le sera aussi lorsqu’il faudra revendre cette Ë-C3 sur le marché de l’occasion.

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