Si la 500 est sans aucun doute la Fiat la plus connue du grand public, la Panda arrive très certainement en deuxième position. Apparue en 1980, cette citadine n’a jamais cessé d’être commercialisée et totalise à ce jour plus de huit millions d’exemplaires vendus.

Ce n’est pas exactement celle-ci qui nous intéresse aujourd’hui, mais plutôt sa grande sœur, la Grande Panda. Cette cousine technique de la Citroën C3 est commercialisée depuis octobre 2024. Elle trouve logiquement sa place dans notre rubrique « elle arrive en occasion » et certaines versions se révèlent intéressantes (voir page 3).

Si cette nouvelle venue est un clin d’œil certain à « la boîte à chaussures » signée Giugiaro, elle change clairement de gabarit. Longue de 3,99 m, elle appartient désormais au segment B et, signe des temps, se donne des airs de SUV.

Dans l’habitacle, cette Grande Panda rappelle aussi l’esprit de la vedette des années 80. La planche de bord, toute en rondeurs, reprend le grand espace de rangement ouvert, mais ne fait en rien concession à la modernité. Le combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces est accompagné d’un écran tactile de 10,25 pouces et des services associés. Cette Fiat n’en oublie pas les rangements, offrant un espace décent à l’arrière et un coffre logeable de 360 litres.

Détail pratique au quotidien : le câble de recharge, caché derrière la calandre, est relié à un enrouleur. Voici l’astuce qui résout définitivement le problème du rangement dans le coffre.

Oui, cette Grande Panda n’est pas que thermique. En plus des moteurs à essence 1.2 Turbo de 100 ch et Hybrid 110 ch, elle cache sous sa carrosserie un électromoteur de 113 ch associé à une batterie de 43,8 kWh lui assurant 320 km d’autonomie.

Les filières d’approvisionnement

Comme très souvent dans cette rubrique, les vendeurs particuliers sont ultra-minoritaires, voire inexistants, comme c’est le cas pour cette Fiat. Les annonces sont accessibles en ligne sur les sites marchands tels que le bon coin ou La Centrale. Ce dernier regroupe environ 170 annonces à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes. Le réseau de revente Spoticar, appartenant au groupe Stellantis, regroupe un peu plus de 120 exemplaires à la vente.