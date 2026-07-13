Le catalogue proposé en neuf par le constructeur ne se retrouve pas toujours sur le marché de la seconde main. Dans le cas de notre Grande Panda, le mix reste assez équilibré.

Au chapitre motorisation, la version électrique représente 40 % de l’offre, un chiffre plutôt conséquent. En toute logique, les 60 % restants reviennent au thermique.

En essence, le moteur mild hybrid de 110 ch, associé à une transmission automatique, représente 75 % des parts, et le 1.2 Turbo de 100 ch complète avec 25 % des annonces. À noter que la gamme entre l’électrique et le thermique diffère quelque peu.

Voici le détail de la gamme thermique :

L’entrée de gamme Pop comprend la climatisation manuelle, les projecteurs et feux à LED, les jantes 16 pouces en acier, la sellerie en tissu, les quatre vitres électriques, l’instrumentation numérique 10 pouces, la compatibilité Apple CarPlay et Androïd Auto, 6 airbags, l’alerte de franchissement de ligne, l’aide au stationnement arrière, la reconnaissance des panneaux de signalisation, ainsi que le régulateur/limiteur de vitesse.

Le niveau Icone ajoute la climatisation automatique, le chargeur par induction, le système multimédia 10,25 pouces, le radar avant et la caméra de recul.

Enfin, le haut de gamme, La Prima, hérite des barres de toit, des protections de boucliers avant et arrière, des vitres arrière surteintées, des jantes alliage 17 pouces, de la boîte à gants fermée, d’une sellerie spécifique, d’une banquette arrière rabattable 60/40 et des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables.

Voici le détail de la gamme électrique :

En électrique, la gamme est plus simple, car elle se compose seulement de deux niveaux.

Le niveau le plus accessible, Red, se caractérise par les mêmes équipements que l’entrée de gamme thermique tout en y ajoutant le système multimédia 10,25 pouces, le système audio 4 haut-parleurs, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables, ainsi que certains équipements spécifiques à l’électrique, comme le chargeur embarqué 7,4 kW ou le câble rétractable dans la calandre.

La finition La Prima est similaire à celle précédemment évoquée, mais elle reprend aussi certains éléments de la finition « Icone » non disponible en électrique, comme la climatisation automatique, le chargeur par induction, le radar avant et la caméra de recul.

Cette dernière, la mieux équipée, est aussi la plus représentée, avec 56 % des annonces. L’Icone arrive en deuxième position, avec 24 %, tandis que les Pop et Red représentent chacune 10 % de l’offre.