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Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda : elle arrive en occasion, mais à quel prix ?

Dans Guide fiabilité / Budget

Julien Bertaux

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4. Première tendance fiabilité et bilan de la Fiat Grande Panda en occasion

 

Fiat Grande Panda : elle arrive en occasion, mais à quel prix ?

Il est toujours délicat de dresser un bilan de la fiabilité d’une voiture aussi récente. Toutefois, il apparaît qu’elle a été nettement moins touchée que sa cousine technique, la Citroën C3, dans ce domaine. On constate néanmoins des bugs du système multimédia sur les premiers modèles. À ce jour, cette auto ne présente pas de difficultés particulières.

Le bilan : une cote d’amour certaine

Bonne nouvelle, on note que les versions qui décotent le plus sont les plus pertinentes, que ce soit en termes de motorisations et de finitions, avec des valeurs intéressantes. En revanche, si vous souhaitez acquérir une auto équivalente pour moins cher, la Citroën C3 est tout indiquée, à condition d’éviter les premiers mois de commercialisation.

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