Sur le marché de la seconde main, une Fiat Grande Panda s’échange à partir de 18 000 €. À ce prix, vous pouvez prétendre à une version Hybrid en finition Pop de 2025 avec 5 000 km environ au compteur. Ce n’est clairement pas une bonne affaire puisque l’économie s’élève à 7 %. Toutefois, pour 700 € supplémentaires, vous avez accès à la finition Icone, plus agréable au quotidien. Mais n’espérez pas un gain considérable avec 12 % de moins qu’en neuf.

Quant au haut de gamme, toujours avec cette motorisation, la mise de départ s’élève à 19 600 € pour un modèle de 2026 quasi neuf, soit 19 % d’économie. Pourquoi la meilleure version est-elle celle qui se dévalorise le plus ? Tout simplement car c’est la plus présente dans les annonces.

La version sans hybridation vaut-elle davantage le coup ? Clairement pas, puisqu’elle est affichée à partir de 18 400 € en finition Icone dans les annonces, soit 400 € de moins qu’en neuf.

Enfin, les électromobilistes sont les plus avantagés avec une économie de 20 % par rapport au neuf (sans les aides éventuelles). Une Grande Panda Red de 2025 ayant parcouru moins de 5 000 km se monnaie à partir de 19 000 €. Pour bénéficier du haut de gamme Prima, il faut faire un effort, à partir de 20 500 €, mais le gain devient nettement plus intéressant avec 29 % d’économie par rapport au neuf.

Fiat Grande Panda ou Citroën C3 ?

Mi-juin, nous avons étudié les prix de la Citroën C3 (thermique et électrique) sur le marché de l’occasion. Il s’avère que la Française est globalement moins chère. Le ticket d’entrée est bien moins élevé, 18 000 € pour la Fiat contre 13 000 € pour la C3, et la Citroën décote plus rapidement, toutes motorisations confondues.