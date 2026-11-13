C'est pourtant facile d'éviter la panne sur autoroute...

Cet été, l’assistance routière reste la plus demandée en France avec 3,8 millions de dossiers traités de juin à septembre. Une hausse de plus d’1 million par rapport à l’année dernière malgré une baisse de 5 % du nombre de kilomètres roulés depuis le début de l’année.

Crise économique et écologique

Pour le directeur général de l’Union des Assisteurs, Pierre Brigadeau, trois facteurs principaux expliquent cette situation. « D’une part on a un vieillissement du parc automobile », qui s’élève désormais à plus de 11 ans en moyenne. « Une bonne partie des véhicules concernés par ces dossiers ont entre 15 et 20 ans » affirme-t-il.

Deuxième raison à la hausse des assistances : le changement climatique. « Autant sur les véhicules thermiques qu’hybrides ou électriques, les batteries prennent un coup avec les hausses des températures » indique Pierre Brigadeau. En effet, au-delà de 35 °C, le risque de défaillance de batteries 12 volts augmente de 15 à 20 %. « C’est aussi valable pour les grosses baisses de températures en hiver », ajoute le directeur général.

Enfin arrivent des raisons économiques. « Maintenant les conducteurs attendent la casse pour faire intervenir un professionnel. Les révisions avant les grands départs passent à la trappe », explique Pierre Brigadeau. Des économies qui ne manquent pas de finir par une panne sur le chemin des vacances.

Batteries et roue crevées

Parmi les raisons d’assistances les plus fréquentes on retrouve sans surprise les batteries qui rendent l’âme. « Les Français ne vérifient même plus l’état de leur batterie, ils attendent d’être en panne pour s’en occuper » décrit Pierre Brigadeau.

La seconde raison en hausse pour les appels d’assistance sont les crevaisons. « Il se trouve que de moins en moins de véhicules sont prévus avec une roue de secours ou même une galette », ce qui oblige les conducteurs à faire appel à une assistance dès la moindre crevaison. « Il y a aussi le cas ou même équipés, les conducteurs ne savent plus changer eux-mêmes leur roue ni refaire la pression » ajoute-t-il.

Et pour les électriques ?

Le bilan estival des métiers de l’assistance fait part d’une hausse de 35 % des voitures électriques parmi les modèles concernés par des assistances. Une hausse cependant « minime » selon le directeur général.

En effet même si la part de l’électrique augmente sur le parc automobile, avec une hausse de plus de 40 % des immatriculations en électrique neuf sur le marché en octobre, « elle reste peu comparable à la masse de véhicules thermiques et hybrides ».

Ainsi pour Pierre Brigadeau, même si cette hausse apparaît sur le bilan, « elle ne permet pas encore de mesurer la fiabilité des véhicules électriques. » A cela s’additionne « qu’une part non négligeable des demandes étaient liées à un manque de connaissance sur le véhicule plus qu’à une réelle panne ».

Retrouvez les fiches-fiabilités Caradisiac, pour connaître les forces et faiblesses des principaux modèles du marché