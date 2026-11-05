En bref

Dévoilée au salon de Genève en mars 2012, la deuxième génération de Volvo V40 (la lettre V désignant les breaks chez Volvo) s'affiche dans les concessions de l'hexagone au cours de l'été 2012. Objectif de la marque suédoise, venir concurrencer le segment des compactes premium.

Construite sur la base de la plateforme de la Ford Focus berline 5 portes, troisième du nom, cette V40 mesure 4,37 m de long, lui valant d'être la compacte la plus longue par rapport à ses rivales. Mais si les passagers seront bien installés à bord, le volume de coffre en pâtit, bien qu'il s'agisse d'un break. Ainsi, il s'tablit à 335 litres seulement, soit en dessous de la moyenne de la catégorie qui est de 370 litres. Certes, la banquette fractionnable 40/60 de série dès la finition de base Kinetic permet d'augmenter la capacité mais là aussi, la présence d'un marche n'offre pas un plancher plat. Dommage...

Côté mécanique, la V40 est animée par quatre diesel avec des puissances allant de 115 ch à 190 ch et huit essence et des puissances allant de 122 ch à 254 ch. Ajoutons que Volvo a fait également appel à Ford pour les blocs essence des T3 et T4 ainsi que pour la boîte Powershift à double embrayage et à Peugeot pour le 1.6 diesel des D2.

Au point de vue finitions, il y en a quatre au lancement. A savoir, l'entrée de gamme Kinetic, le milieux de gamme Momentum et les haut de gamme Summum et Xenium. Sur le plan fiabilité, et hormis quelques caprices de vanne EGR sur les diesels, la V40 se montre robuste. Enfin, pour ce qui est de l'offre en occasion, sans être pléthorique, il y a du choix surtout en diesel, avec près de 80 % des annonces

Sous le capot



En diesel



1.6 D2 : 115 ch



2.0 D2 : 120 ch



2.0 D3 : 150 ch



2.0 D4 : 177 ch et 190 ch



En essence



1.5 T2 : 122 ch



1.5 T3 : 152 ch



1.6 T2 : 120 ch



1.6 T3 : 150 ch et 152 ch



1.6 T4 : 180 ch



2.0 T2 : 122 ch



2.0 T3 : 152 ch



2.0 T5 : 245 ch et 254 ch







LA Volvo V40 (2) A LA LOUPE



Comment vieillit-elle ?



Que l'on se penche sur la qualité des matériaux ou de leurs assemblages, la berline suédoise n'a rien à envier à ses rivales premium.



Les pièces d'usure sont elles endurantes ?



A en croire les avis des propriétaires, le verdict est sans appel. Qu'il s'agisse du freinage, de l'embrayage ou de la suspension, ça tient le coup.



Les pièces détachées sont elles coûteuses ?



C'est le revers de la médaille. Franchir la porte d'une concession Volvo est synonyme de factures souvent salées. Surtout lorsqu'il est question d'organes mécaniques importants.



Est-elle chère à entretenir ?



L'endurance des pièces d'usure courantes permet de contenir certaines factures. Mais dès qu'il s'agit d'éléments conséquents à changer, ça fait mal au portefeuille.