Volvo V40 2 (2012-2020): la fiche de fiabilité express
Dates clés
- Eté 2012 : lancement de la V40 2
- Mars 2016 : Restylage (face avant)
- Fin 2020 : arrêt de fabrication
En bref
Dévoilée au salon de Genève en mars 2012, la deuxième génération de Volvo V40 (la lettre V désignant les breaks chez Volvo) s'affiche dans les concessions de l'hexagone au cours de l'été 2012. Objectif de la marque suédoise, venir concurrencer le segment des compactes premium.
Construite sur la base de la plateforme de la Ford Focus berline 5 portes, troisième du nom, cette V40 mesure 4,37 m de long, lui valant d'être la compacte la plus longue par rapport à ses rivales. Mais si les passagers seront bien installés à bord, le volume de coffre en pâtit, bien qu'il s'agisse d'un break. Ainsi, il s'tablit à 335 litres seulement, soit en dessous de la moyenne de la catégorie qui est de 370 litres. Certes, la banquette fractionnable 40/60 de série dès la finition de base Kinetic permet d'augmenter la capacité mais là aussi, la présence d'un marche n'offre pas un plancher plat. Dommage...
Côté mécanique, la V40 est animée par quatre diesel avec des puissances allant de 115 ch à 190 ch et huit essence et des puissances allant de 122 ch à 254 ch. Ajoutons que Volvo a fait également appel à Ford pour les blocs essence des T3 et T4 ainsi que pour la boîte Powershift à double embrayage et à Peugeot pour le 1.6 diesel des D2.
Au point de vue finitions, il y en a quatre au lancement. A savoir, l'entrée de gamme Kinetic, le milieux de gamme Momentum et les haut de gamme Summum et Xenium. Sur le plan fiabilité, et hormis quelques caprices de vanne EGR sur les diesels, la V40 se montre robuste. Enfin, pour ce qui est de l'offre en occasion, sans être pléthorique, il y a du choix surtout en diesel, avec près de 80 % des annonces
Sous le capot
En diesel
1.6 D2 : 115 ch
2.0 D2 : 120 ch
2.0 D3 : 150 ch
2.0 D4 : 177 ch et 190 ch
En essence
1.5 T2 : 122 ch
1.5 T3 : 152 ch
1.6 T2 : 120 ch
1.6 T3 : 150 ch et 152 ch
1.6 T4 : 180 ch
2.0 T2 : 122 ch
2.0 T3 : 152 ch
2.0 T5 : 245 ch et 254 ch
LA Volvo V40 (2) A LA LOUPE
Comment vieillit-elle ?
Que l'on se penche sur la qualité des matériaux ou de leurs assemblages, la berline suédoise n'a rien à envier à ses rivales premium.
Les pièces d'usure sont elles endurantes ?
A en croire les avis des propriétaires, le verdict est sans appel. Qu'il s'agisse du freinage, de l'embrayage ou de la suspension, ça tient le coup.
Les pièces détachées sont elles coûteuses ?
C'est le revers de la médaille. Franchir la porte d'une concession Volvo est synonyme de factures souvent salées. Surtout lorsqu'il est question d'organes mécaniques importants.
Est-elle chère à entretenir ?
L'endurance des pièces d'usure courantes permet de contenir certaines factures. Mais dès qu'il s'agit d'éléments conséquents à changer, ça fait mal au portefeuille.
Budget
Achat / Cote :
COMBIEN POUR UNE VOLVO V40 D'OCCASION?
En diesel
Comptez 9000 €/10 000 € pour une 1.6 D2 115 ch âgée de 10/12 ans et ayant parcouru moins de 130 000 km.
La mise de départ grimpe à 11 000 €/12 000 € pour une 2.0 D3 150 ch âgée d'une dizaine d'années et affichant au compteur moins de 120 000 km.
En essence
Comptez 11 000 €/12 000 € pour une 1.5 T2 122 ch âgée d'une dizaine d'années et affichant moins de 100 000 km.
Fiabilité
Description :
Vanne EGR : Encrassements fréquents sur les blocs diesels. Cela se traduit par des à coups et des pertes de puissance. Les petits parcours quotidiens en sont souvent la raison.
GPS : on recense quelques rares dysfonctionnements d'affichages à l'écran.
Verrouillage centralisé : parfois des défaillances empêchant l'ouverture ou la fermeture sur une plusieurs portes.
LES PRINCIPAUX RAPPELS
Juillet 2020 et Juin 2021 : Sur une série de V40 produites de 2014 à 2018, des bulles d’air peuvent rester dans le circuit d'eau de refroidissement du moteur lors du remplissage de liquide. Cela peut causer une surchauffe et des dommages au moteur.
Avril 2020 : Sur une série de V40 produites en 2016 et 2017, des excès de dépôts de carbone peuvent s’accumuler dans le collecteur d’admission d'air du moteur. Dès lors une élévation anomale de la température de l’air pourrait le faire fondre et le déformer.
Mars 2019 : Sur une série de V40 produites entre avril 2014 et mai 2016 des fissures peuvent apparaître au niveau de la durit d'alimentation en carburant. Dès lors, des fuites sont possibles dans le compartiment moteur pouvant entraîner un incendie.
Août 2018 : sur une série de V40 produites en 2015 et 2016, en raison d'un générateur de gaz défectueux, l'airbag conducteur peut ne pas se déployer correctement. En cas d'accident un risque accru de blessures n'est pas à écarter.
Abordable à l'achat, globalement fiable et bien doté en équipement de série dès l'entrée de gamme Kinetic, l'opus 2 de la Volvo V40 mérite le détour. Mais peut-être pas pour tout le monde. Les adeptes du break façon ''déménageur'' risquent eux, d'être déçus en raison du faible volume du coffre, et cette voiture doit plus être considérée comme une spacieuse 5 portes. Même remarque pour les pro-essence qui devront eux s'armer de patience pour dénicher un modèle fonctionnant au sans plomb...
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