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Volvo V40 (2e Generation)

Fiche fiabilité

Volvo V40 2 (2012-2020): la fiche de fiabilité express

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Roberto Bencivenga

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Volvo V40 2 (2012-2020): la fiche de fiabilité express

Dates clés

  • Eté 2012 : lancement de la V40 2
  • Mars 2016 : Restylage (face avant)
  • Fin 2020 : arrêt de fabrication
Calculer la cote de ce véhicule

En bref

Dévoilée au salon de Genève en mars 2012, la deuxième génération de Volvo V40 (la lettre V désignant les breaks chez Volvo) s'affiche dans les concessions de l'hexagone au cours de l'été 2012. Objectif de la marque suédoise, venir concurrencer le segment des compactes premium.

Construite sur la base de la plateforme de la Ford Focus berline 5 portes, troisième du nom, cette V40 mesure 4,37 m de long, lui valant d'être la compacte la plus longue par rapport à ses rivales. Mais si les passagers seront bien installés à bord, le volume de coffre en pâtit, bien qu'il s'agisse d'un break. Ainsi, il s'tablit à 335 litres seulement, soit en dessous de la moyenne de la catégorie qui est de 370 litres. Certes, la banquette fractionnable 40/60 de série dès la finition de base Kinetic permet d'augmenter la capacité mais là aussi, la présence d'un marche n'offre pas un plancher plat. Dommage...

Côté mécanique, la V40 est animée par quatre diesel avec des puissances allant de 115 ch à 190 ch et huit essence et des puissances allant de 122 ch à 254 ch. Ajoutons que Volvo a fait également appel à Ford pour les blocs essence des T3 et T4 ainsi que pour la boîte Powershift à double embrayage et à Peugeot pour le 1.6 diesel des D2.

Au point de vue finitions, il y en a quatre au lancement. A savoir, l'entrée de gamme Kinetic, le milieux de gamme Momentum et les haut de gamme Summum et Xenium. Sur le plan fiabilité, et hormis quelques caprices de vanne EGR sur les diesels, la V40 se montre robuste. Enfin, pour ce qui est de l'offre en occasion, sans être pléthorique, il y a du choix surtout en diesel, avec près de 80 % des annonces

 

Sous le capot    

En diesel

1.6 D2 : 115 ch

2.0 D2 : 120 ch

2.0 D3 : 150 ch

2.0 D4 : 177 ch et 190 ch

En essence

1.5 T2 : 122 ch

1.5 T3 : 152 ch

1.6 T2 : 120 ch

1.6 T3 : 150 ch et 152 ch

1.6 T4 : 180 ch

2.0 T2 : 122 ch

2.0 T3 : 152 ch

2.0 T5 : 245 ch et 254 ch

 

LA Volvo V40 (2) A LA LOUPE

Comment vieillit-elle ?

Que l'on se penche sur la qualité des matériaux ou de leurs assemblages, la berline suédoise n'a rien à envier à ses rivales premium.

Les pièces d'usure sont elles endurantes ?

A en croire les avis des propriétaires, le verdict est sans appel. Qu'il s'agisse du freinage, de l'embrayage ou de la suspension, ça tient le coup.

Les pièces détachées sont elles coûteuses ?

C'est le revers de la médaille. Franchir la porte d'une concession Volvo est synonyme de factures souvent salées. Surtout lorsqu'il est question d'organes mécaniques importants.

Est-elle chère à entretenir ?

L'endurance des pièces d'usure courantes permet de contenir certaines factures. Mais dès qu'il s'agit d'éléments conséquents à changer, ça fait mal au portefeuille.

Budget

Achat / Cote :

COMBIEN POUR UNE VOLVO V40 D'OCCASION?

En diesel

Comptez 9000 €/10 000 € pour une 1.6 D2 115 ch âgée de 10/12 ans et ayant parcouru moins de 130 000 km.

La mise de départ grimpe à 11 000 €/12 000 € pour une 2.0 D3 150 ch âgée d'une dizaine d'années et affichant au compteur moins de 120 000 km.

En essence

Comptez 11 000 €/12 000 € pour une 1.5 T2 122 ch âgée d'une dizaine d'années et affichant moins de 100 000 km.  

Fiabilité

Description :


Vanne EGR : Encrassements fréquents sur les blocs diesels. Cela se traduit par des à coups et des pertes de puissance. Les petits parcours quotidiens en sont souvent la raison.

GPS : on recense quelques rares dysfonctionnements d'affichages à l'écran.

Verrouillage centralisé : parfois des défaillances empêchant l'ouverture ou la fermeture sur une plusieurs portes.  


LES PRINCIPAUX RAPPELS

Juillet 2020 et Juin 2021 : Sur une série de V40 produites de 2014 à 2018, des bulles d’air peuvent rester dans le circuit d'eau de refroidissement du moteur lors du remplissage de liquide. Cela peut causer une surchauffe et des dommages au moteur.

Avril 2020 : Sur une série de V40 produites en 2016 et 2017, des excès de dépôts de carbone peuvent s’accumuler dans le collecteur d’admission d'air du moteur. Dès lors une élévation anomale de la température de l’air pourrait le faire fondre et le déformer. 

Mars 2019 : Sur une série de V40 produites entre avril 2014 et mai 2016 des fissures peuvent apparaître au niveau de la durit d'alimentation en carburant. Dès lors, des fuites sont possibles dans le compartiment moteur pouvant entraîner un incendie.

Août 2018 : sur une série de V40 produites en 2015 et 2016, en raison d'un générateur de gaz défectueux, l'airbag conducteur peut ne pas se déployer correctement. En cas d'accident un risque accru de blessures n'est pas à écarter.

Abordable à l'achat, globalement fiable et bien doté en équipement de série dès l'entrée de gamme Kinetic, l'opus 2 de la Volvo V40 mérite le détour. Mais peut-être pas pour tout le monde. Les adeptes du break façon ''déménageur'' risquent eux, d'être déçus en raison du faible volume du coffre, et cette voiture doit plus être considérée comme une spacieuse 5 portes. Même remarque pour les pro-essence qui devront eux s'armer de patience pour dénicher un modèle fonctionnant au sans plomb...

 

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Avis Volvo V40 (2e Generation)

19 /20

V40 (2e Generation) II D2 115 MOMENTUM (2013)

Par JPR le 01/12/2023

250000 kms parcourus en 10 ans.Pas une panne. Un entretien rigoureux systématique s'avère payant.Et surtout, une utilisation régulière et sur de longues distances permet d'éviter les problèmes. Un diesel c'est fait pour ça. Surtout avec la technologie de dépollution embarquée qui ne supporte pas les petits trajets !Qualité de construction au top, le confort sur route est préservé, ainsi qu'à l'intérieur.Ligne élégante, qualité de la sono incroyable, conso vérifiée de 4.7.Que du plus...

18,2 /20

V40 (2e Generation) II T2 120 R-DESIGN (2015)

Par §Cas874Uu le 13/08/2023

Je possède ce véhicule depuis 8 ans. Acheté avec 7 500 kilomètres et je suis à 220 000 kilomètres. J’ai eu à remplacer une batterie et le démarreur. Par contre, elle n’aime pas trop le lavage puisque les phares présentent des défauts d’étanchéité. Le coffre est petit, trop petit. Dans l’ensemble, c’est une très bonne voiture et si elle était toujours fabriquée, j’en changerai pour le même modèle. J’ai une consommation moyenne de 6,7 l aux 100 kilomètres. Bref, une voiture plutôt bien née.

18,2 /20

V40 (2e Generation) II (2) 2.0 D3 150 R-DESIGN GEARTRONIC 6 (2017)

Par §Cot221AK le 28/12/2022

Achetée à 108000km elle a aujourd'hui 146000km.C'est une vraie routière, il m'est arrivé de faire 6h de route sans être fatigué.Le confort est impeccable, la finition également.L'intérieur est beau, les sièges sont de vrais canapés. Ça consomme peu, ça tient bien la route, c'est silencieux, le couple est très agréable et les 150cv sont bien présents, bref j'adore cette voiture.Elle n'est évidemment pas parfaite.Les feux de croisement sont clairement faibles malgré la technologie led.Le prix des pièces est à la hauteur des prestations, premium. Le rayon de braquage est digne d'une supercar.Et le système multimédia est dépassé pour un véhicule de 2017.Mais si c'était à refaire j'achèterai à nouveau cette voiture.J'aime son design, si vous souhaitez un véhicule haut de gamme qui change du traditionnel trio allemand ce véhicule est fait pour vous.

18,4 /20

V40 (2e Generation) II (2) 2.0 T2 122 R-DESIGN (2017)

Par §lap376bM le 21/11/2022

Soucis de consommation d’huile Entre deux vidange soit 20 000 km je passe entre quatre et 5 l d’huile ça fait beaucoup est-ce que quelqu’un a une explication on me dit que la 030 et très fluide et donc il y a des pertes mais c’est la seule cause ? Merci de votre aideOn me demande 340 caractères adresse mes meilleures salutationsIl me manque encore c’est extraordinaire mais je peux vous dire que 122 chevaux c’est un peu juste mais que sur l’autoroute c’est une voiture très agréable à conduire manque de reprise par contre pour les routes secondaires et les montagnes

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