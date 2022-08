Combien pour rouler en (bonne) Volvo d'occasion ?

Une Volvo, c'est premium, revendique le constructeur. La presse (et les clients) rétorque : "ça ne l'a pas toujours été". Mais les modèles récents répondent en effet désormais à la définition. En tout cas, elles sont réputées depuis toujours pour leur robustesse et leur excellent niveau de sécurité passive, depuis des décennies. Et il n'est pas rare que les compteurs kilométriques affichent allègrement des valeurs bien au-dessus des 250 000 km. De quoi rassurer les acheteurs potentiels de modèles d'occasion.

Mais à quel prix peut-on devenir propriétaire d'une Volvo, qu'on la considère comme premium ou pas (ou entre les deux, ce qui est le cas pour de nombreux modèles d'ancienne génération), capable de parcourir encore des milliers de kilomètres en toute tranquillité ? Caradisiac a épluché les annonces, pour les modèles les plus emblématiques. De la V40 à la XC90 en passant par la berline S60, à vous de choisir selon vos besoins…

S40/V50– V40 II (2004-…)

L'offre

Rappelons que chez Volvo, la déclinaison S identifie la berline et V le break. Sans surprise, c'est ce dernier le plus présent en occasion. De même pour ce qui est des motorisations, près de 80 % des annonces proposent des diesels. Au menu, surtout des 1.6 110 ch, 115 ch et 120 ch (D 2) et plus en retrait, des 2.0 150 ch (D3) et 177 ch et 190 ch (D4). Du côté des rares essence, on trouve principalement des 1.6 120 ch (T2) et 150 ch (T3). Pour ce qui est des filières de revente, les professionnels pourvoient les deux tiers de l'offre.

Les prix

Moins de 8 000 €

Surprise, malgré ce budget plutôt modeste, quelques bons plans sont déjà possibles sur des berlines diesels. Certes, la grande majorité affiche des gros kilométrages et est âgée de plus de dix ans, mais compte tenu de sa fiabilité, l'achat n'est pas à exclure. Et parmi les propositions, on peut dénicher des autos de moins de 120 000 km. Ainsi, un négociant toutes marques propose une S40 D2 115 ch R-Design d'octobre 2010 avec 118 000 km pour 7 800 €. Malheureusement, les versions essence sont rares à ce tarif, le diesel était majoritaire.

De 8 000 € à 12 000 €

Une somme qui vous permet de vous tourner vers des compactes/breaks V40 diesels de moins de dix ans et pas plus de 120 000 km. Vu chez un pro une V40 D2 1.6 115 ch de janvier 2013 avec 119 000 km au compteur pour à peine 9 000 €. De même, un particulier cède sa V40 D3 1.6 150 ch Momentum de juillet 2012. Elle n'a que 92 000 km et est vendue 10 500 €. Au même prix, un autre particulier, met en vente une V40 D2 1.6 115 ch Cross Country de février 2015. Elle affiche au compteur 122 000 km.

De 12 000 € à 16 000 €

En disposant d'une telle enveloppe, vous pouvez accéder à des autos de moins de huit ans et des kilométrages inférieurs à 100 000 km.Les essence sont toujours très rares, quelques modèles T2 120/122 ch de 2014/2015 sont tout de même en vente pour ce budget.

Nos recherches nous ont permis de repérer chez un pro, une V40 D2 1.6 120 ch Kinetic d'août 2017 avec 81 500 km au compteur pour 14 000 €. Et pour 1 300 € de plus, un concessionnaire propose une V40 D3 150 ch Momentum de juillet 2015 ayant parcouru seulement 72 800 km, son prix : 15 300 €.

La fiabilité

Rien de bien méchant à signaler si ce n'est quelques rares dysfonctionnements de l'écran GPS et du verrouillage centralisé des portes.

L'offre

À l’instar de ses petites sœurs S40 et V40, la série 60 est majoritairement proposée en version break. De même, les motorisations diesels dominent l'offre. Au menu, des 1.6 115 ch (D2), des 2.0 136 ch, 150 ch et 163 ch (D3), des 2.0 181 ch et 190 ch (D4). Quant aux sources d'approvisionnement, les professionnels s'imposent avec 85 % des reventes.

Les prix

Moins de 10 000 €

Pas de quoi se frotter les mains sous la barre d'un tel budget pour espérer trouver la bonne affaire. L'offre est très réduite et est composée surtout de berlines de plus de douze ans et les gros kilométrages sont légion.

De 10 000 € à 15 000 €

Pas d'explosion de l'offre, mais les quelques exemplaires proposés tant en berline qu'en break affichent des kilométrages plus raisonnables et sont âgés de moins de dix ans.

Ainsi, nous avons vu chez un pro une S60 D2 115 ch Momentum Powershift d'octobre 2014 et 108 000 km au compteur mise à prix à 11 000 €. Mais pour à peine plus cher, on peut se faire plaisir avec la motorisation de 163 ch. Vu chez un négociant une S60 D3 163 ch Momentum d'août 2012 avec 116 500 km au compteur pour 11 200 €. Du côté des V60, cela mérite le détour. Un concessionnaire vend une V60 D2 1.6 120 ch Momentum de septembre 2015 qui a parcouru 84 500 km. Elle est affichée à 13 900 € et bénéficie d'une garantie de 12 mois. Pour les adeptes de l'essence, un particulier se sépare de sa V60 T3 150 ch Momentum de mars 2013 et 77 100 km au compteur pour 15 000 €.

15 000 € et plus

Berline ou break, le choix est là. Et pour ce qui est des motorisations diesels, la gamme y est presque au complet tant avec les blocs 1.6 que les 2.0. Cerise sur le gâteau, des autos d'à peine cinq ans.

Vu chez un professionnel, une S60 D2 120 ch Xenium Geartronic 6 de décembre 2017 de première main ayant 93 400 km au compteur pour 15 900 €. Et côté break, nous avons repéré une V60 D3 R-Design Geartronic 6 d'octobre 2017 et 109 000 km pour 16 900 €.

La fiabilité

Bilan globalement satisfaisant. À noter toutefois, des encrassements fréquents de la vanne EGR sur les blocs diesels, et particulièrement le D4 181 ch.

L'offre

Apparu courant 2018, le XC40 succède à la V40. Mais contrairement à sa devancière, les versions essence sont bien plus présentes avec près de 25 % des annonces. C'est la bonne nouvelle pour les adeptes du sans-plomb. Sous le capot, principalement des trois cylindres 1.5 156 ch et 163 ch (T3). Plus en retrait, le 2.0 quatre cylindres 190 ch (T4). Au chapitre diesels, on retrouve en force de 2.0 150 ch (D3) suivi du 2.0 190 ch (D4). Enfin, 90 % des XC40 sont équipés de la transmission auto Geartronic à 8 rapports. Enfin, quelques versions essence-hybrides sont également proposées.

Les prix

Compte tenu de son jeune âge, les tarifs d'accès pour un XC40 diesel d'occasion sont au-dessus des 25 000 €. Et de plus, à ces tarifs, les kilométrages inscrits aux compteurs sont largement supérieurs à la moyenne annuelle pour un diesel.

Pour un exemplaire au parcours plus raisonnable comptez une enveloppe de 28 000 €. Vu chez un pro un XC40 D3 Adblue Momentum Geartronic 8 de février 2019 et 79 000 km à 27 900 €.

En essence, pas de kilométrage excessif. Vu un T3 156 ch Momentum de juillet 2018 et 20 500 km au compteur pour 28 000 €.

La fiabilité

Des soucis de toit ouvrant sont évoqués par quelques propriétaires. Sur les diesels, attention aux cycles de régénération du filtre à particules (FAP). Incomplètes elles peuvent entraîner un emballement du moteur et sa casse. À l'heure de l'achat, évitez les XC40 série D ayant effectué des petits parcours quotidiens.

L'offre

Sans être pléthorique, l'offre est suffisante pour dénicher le bon plan. Mais sans surprise pour cette époque, ce sont les versions diesels qui s'imposent avec près de 98 % des annonces. Et pour ce qui est des motorisations, on trouve surtout le 2.4 de 163 ch et 185 ch puis le 2.0 de 190 ch, et en retrait, le 2.0 de 150 ch. Côté transmission, près des deux tiers des XC60 possèdent la boîte auto Geartronic 6 ou 8 et 35 % sont des 4 roues motrices (AWD). Quant à la filière de revente, les pros mènent la danse avec plus de 60 % des propositions.

Les prix

Moins de 15 000 €

Avec une majorité de compteurs qui arborent allègrement plus de 180 000 km voire 200 000 km, et des autos âgées de plus de douze ans, se tourner vers ces XC60 mérite réflexion. Pour un gros rouleur au quotidien, l'investissement est peut-être trop risqué. En revanche, pour un usage ponctuel en week-ends, ou pour les vacances, ça peut se tenter. Et dans le lot, on peut, avec une bonne dose de patience, dénicher quelques rares XC60 pas trop kilométrés. Vu un 2.4 D5 185 Xenium 4 x4 Geartronic d'octobre 2009 avec seulement 109 000 km au compteur pour 14 500 €. C'est une première main.

De 15 000 € à 20 000 €

Des budgets qui permettent de se tourner vers des XC60 bien moins kilométrés et plus récents et donc des restylés. Nos recherches ont abouti à quelques bonnes affaires. Comme ce D4 190 Momentum de juillet 2015 avec seulement 94 000 km au compteur, mis à prix par un particulier à 18 700 €.

20 000 € et plus

Cette enveloppe vous ouvre un large éventail de modèles d'à peine cinq ans et au kilométrage raisonnable. De même, on peut dénicher quelques premières mains, gage de sécurité et de confiance (facture d'achat, carnet et factures d'entretien…). Vu un D3 2.0 150 Iniate Edition de mars 2017 de première main ayant parcouru 83 500 km et vendu 21 000 €.

La fiabilité

Encrassements de la vanne EGR sur l'ensemble des blocs diesels dus généralement aux petits parcours.

L'offre

Apparu il y a cinq ans, ce second opus du XC60 est très présent en occasion. Si les versions essence sont, à l'instar des autres modèles de la gamme, toujours aux abonnés absents, les diesels représentent environ 60 % des annonces et à de rares exceptions, tous sont dotés de la boîte auto Geartronic 8 et environ la moitié sont des quatre roues motrices. Côté moteurs, le 2.0 190 ch (D4) domine l'offre suivi du 2.0 197 ch (B4) et très en retrait le 2.0 150 ch (D3). Enfin, cette génération d'XC 60 existe également en hybride essence, qui représente près de 35 % de l'offre en seconde main.

Les prix

Ne comptez pas moins de 30 000 € pour un XC60 D4 190 ch âgé de cinq ans et 100 000 km au compteur.

Pour une version hybride, le ticket d'entrée flirte avec les 38 000 €.

La fiabilité

Rares bugs électroniques générant des dysfonctionnements inopinés du système Cross Trafic. De même, quelques possesseurs se plaignent de la faiblesse des vérins de hayon. Plus fréquemment, on note des usures prématurées des pneumatiques, parfois dès 20 000 km.

XC90 (2003-2015)

L'offre

La première génération de XC90 s'affiche timidement en occasion et pire, plus des deux tiers des propositions concernent des modèles de plus de 15 ans avec un kilométrage proche des 300 000 km.

Les prix

Jusqu'à 20 000 €

À ces tarifs, vous n'aurez droit qu'à des XC90 de plus de 15 ans ayant parcouru 250 000 km voire davantage. À la clé, des pièces d'usure à remplacer à moyen terme et au final des factures souvent salées.

20 000 € et plus

Ages et kilométrages se réduisent mais également l'offre. Nos recherches nous ont néanmoins permis de trouver de rares bons plans. Vu un XC90 D5 200 ch, Summum, AWD, Geartronic 7 places de janvier 2014 avec 106 400 km à 23 900 €. Neuf, il valait plus de 58 000 €.

La fiabilité

Rien de grave à signaler sur les modèles de moins de dix ans.

L'offre

Imposant, l'actuel opus du XC90 s'affiche peu à peu sur le marché de l'occasion, malgré sa sortie en 2015. Comme pour les autres modèles de la gamme XC, il est surtout présent avec les motorisations diesels et hybrides essence. Au menu des gazoles, on trouve surtout les D4 190 ch et les D5 225 ch. En hybrides, les T8 407 ch.

Les prix

35 000 € et plus

C'est le tarif d'entrée pour un XC90 de 5-6 ans, pas trop kilométré. Vu un D5 225 ch AWD Momentum 7 pl. de janvier 2016 avec 109 800 km à 33 900 €.

Pour une version hybride essence, on atteint des sommets ! Vu un T8 407 ch Twin Engine AWD Inscription Geartronic 8 7 pl. De mai 2016 avec 107 000 km à 46 500 € !

La fiabilité

Pas d'avaries graves et récurrentes à ce jour. Mais on relève des usures prématurées des disques et des plaquettes de freins avant, parfois dès 25 000 km.