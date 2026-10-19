Alors que l’électrification des véhicules particuliers et des grandes flottes semble avoir trouvé son rythme de croisière, les utilitaires des artisans et petites entreprises carburent encore majoritairement au diesel qui représente encore 69 % des ventes depuis le début de l'année.

Pour accélérer leur transition énergétique, l’exécutif a présenté jeudi dernier la deuxième phase de son plan d’électrification, dont le volet professionnel s’adresse directement au tissu des TPE et PME.

Des aides assorties d’engagements constructeurs

Dès le 1er janvier 2027, l’acquisition d’un VUL électrique bénéficiera d’un coup de pouce supplémentaire. Adossée au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) reconduit depuis juin, cette nouvelle prime sera réservée à l’achat ou la location longue durée de modèles assemblés en Europe. Le soutien pourra atteindre jusqu’à 11 000 € par véhicule, avec l’objectif de faire basculer 20 000 utilitaires vers l’électrique grâce à des engagements de volumes des constructeurs et une charte d’encadrement des loyers.

Les constructeurs automobiles s’engagent à produire, à stocker et à réserver un certain volume de ces utilitaires électriques, tout en garantissant des conditions de livraison adaptées aux besoins des petites structures. En clair, les industriels s’engagent à jouer le jeu pour éviter les ruptures de stock ou les délais d’attente trop longs qui décourageraient les artisans.

Lever le verrou du permis B

La transition électrique se heurtait également à une incongruité. Le poids des batteries, alourdit les fourgons d’au moins 200 kg par rapport à leur équivalent thermique. Cela joue non seulement sur la charge utile du fourgon, mais pousse automatiquement le modèle au-delà des 3,5 tonnes, la limite fatidique autorisée par le permis B. Au-delà, le permis poids lourds est requis.

En cohérence avec une directive européenne votée en novembre 2025, les professionnels utilisant un VUL électrique au quotidien pourront, à compter de janvier prochain, conduire un modèle affichant un poids total autorisé en charge (PTAC) allant jusqu’à 4,25 tonnes avec un permis B.

Un milliard d’euros de prêts bonifiés

À compter de janvier prochain, une enveloppe d’un milliard d’euros de prêts bonifiés « électrification » sera ouverte aux TPE-PME.

Le mécanisme permettra aux futurs organismes bancaires sélectionnés par l’Agence de la transition écologique (Ademe) de proposer des crédits à un taux autour de 1,5 % contre les 3,5 % du marché actuel.

Ce guichet ne se limitera pas aux seules camionnettes, il a vocation à financer jusqu’à 20 000 équipements professionnels électriques allant du poids lourd aux pompes à chaleurs en passant par les fours de boulangeries.

Changement pour la borne à domicile

Enfin, l’exécutif a annoncé un toilettage des règles fiscales et sociales encadrant les avantages en nature liés aux bornes de recharge installées au domicile du collaborateur. L’administration enterre l’obligation qui imposait à l’employeur de faire démonter la borne installée chez les salariés à la fin de son contrat de travail.

Ces mesures doivent permettre d’ancrer durablement l’outil de travail électrique dans le paysage économique y compris au niveau des petites structures qui représentent plus de la moitié de l’emploi salarié du secteur privé. En 2024, l'exécutif prévoyait la multiplication par six des ventes de VUL 100 % électrique d’ici à 2027. Objectif toujours à atteindre sur un marché à la peine (-10 % en septembre).