Vous trouvez la dernière BMW M2 trop sage, eh bien le constructeur de Munich a pensé à vous et a présenté la M2 CS. Comme c’était de la précédente génération, mais également des M3 et M4, ces deux lettres mythiques font donc leur apparition sur la plus « petite » sportive BMW.

Et leur arrivée se fait avant tout sentir au niveau des aspects techniques. Sous le capot, on retrouve donc toujours le six cylindres en ligne 3.0 biturbo qui développe désormais 530 ch à 6 250 tr/min et de 2 750 à 5 730 tr/min, soit 50 ch et 50 Nm de plus que la M2 « classique ». Il est couplé à une transmission automatique M Steptronic à huit rapports avec mode manuel et palettes au volant. Bien évidemment, cette M2 CS reste une propulsion. Les performances sont dignes d’une vraie sportive avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,8 s, soit un gain de 0,2 s. La vitesse maximale peut même atteindre plus de 300 km, lorsqu’elle est pourvue du pack M Driver.

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Les spécificités ne s’arrêtent pas là

Au-delà de la mécanique, cette M2 CS utilise massivement le CFRP (polymère/carbone). On retrouve cette matière au niveau du toit, du diffuseur arrière, du coffre, de la console centrale mais aussi des sièges. À cela s’ajoute un silencieux en titane. Résultat : une réduction du poids de 30 kg. C’est beaucoup, mais cette M2 CS pèse tout de même 1 775 kg sur la balance, ce qui est tout de même conséquent pour une sportive.

Abaissée de 8 mm, la version CS peut également disposer en option des jantes en alliage forgé qui peuvent être de couleur bronze doré et il en est de même des freins carbone/céramique, présents sur notre modèle d’essai, mais en option. Le freinage, la suspension pilotée, la direction et le contrôle de stabilité ont été aussi revus pour l’occasion.

Bienvenue à Nina Costaganna, nouvelle pilote Caradisiac Les essais sur circuit, c’est une tradition qui remonte à loin sur Caradisiac car il est impossible de savoir ce qu’une sportive a dans le ventre sur route ouverte. Pour différentes raisons, nous avions été contraints de mettre en sommeil les tests organisés à La Ferté Gaucher. On le sait, vous êtes nombreux à avoir apprécié notre ami Soheil Ayari au volant des voitures les plus puissantes. Au total, il aura essayé plus de 130 modèles, l’occasion pour nous de lui rappeler toute notre affection et le plaisir que nous avons eu à travailler avec lui. Mais cette fois, il laisse le volant à un nouveau pilote, plus précisément à une nouvelle pilote, Nina Costaganna, et ce n’est pas le fruit du hasard : nous souhaitions donner la parole à une conductrice. Non pas principe, mais parce que nous voulions vous donner à lire, à entendre, la voix d’une personne, certes passionnée par la vitesse, mais aussi ancrée dans le réel, dans la réalité de la vie au quotidien et qui vous parlera des sportives autrement, plus en échos avec les problématiques du moment. Autres temps : autres mœurs. Mais ne vous méprenez pas : Nina adore les pneus qui crissent, les travers et les accélérations fulgurantes, en un mot : malmener les sportives, c’est son plaisir. Il faut savoir qu’elle est, pour ainsi dire, née dans une auto. En effet, quand les mamans d’aujourd’hui achètent des SUV pour transporter leur famille, la sienne, elle, dès sa naissance, a acheté une Alfa Romeo Spider Duetto. Voilà ce qui a bercé l’enfance de Nina. À la suite, et pour faire court, elle a fait des études de commerces avant de diriger une entreprise d’import-export. Mais jamais, même devenue mère de famille, elle n’a perdu de vue sa passion : l’automobile. Elle fait ainsi partie des rares pilotes à avoir un BPjeps qui lui donne la qualification de monitrice de pilotage. Après plusieurs expériences de pilote (Karting, Lamera Cup, Funyo F5, Mitjet 2.0, Fun Cup, trophée Andros, VLN Nurburgring, OAK racing etc), elle passe aujourd’hui son temps à donner des cours sur tous les circuits d’Europe, à participer à des courses et désormais à essayer des sportives pour Caradisiac.

Il n’y a pas que le ramage, il y a aussi le plumage.

Si la M2 CS reçoit son lot d’évolutions techniques, elle profite aussi de quelques spécificités esthétiques comme le spoiler avant ou la calandre très ajourée. Toutefois, la principale est l’apparition d’un bec de canard au niveau du coffre, un appendice vu également sur certaines Porsche, notamment les 2.7 RS.

Sur le papier, cette M2 CS a tout pour séduire les amateurs de sportives radicales. Il faudra cependant s’acquitter de la coquette somme de 119 900 €, soit 33 100 € de plus que la M2, auxquels il faut ajouter les 80 000 € de malus, soit une facture globale de 200 000 €.

Mais, cela vaut-il vraiment le coup de débourser une telle somme ? Réponse avec notre pilote instructrice maison, Nina Costaganna.