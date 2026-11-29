Les essais de Nina Costaganna - Que vaut la BMW M2 CS vendue 220 000 € pour 530 ch ?
2. La fiche technique de la BMW M2 CS
Les chiffres clés
|Bmw Serie 2 G87 Coupe M2 (G87) (2) COUPE 3.0 M2 CS 530 BVA8
|Généralités
|Date de commercialisation
|01/06/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,58 m
|Largeur sans rétros
|1,88 m
|Hauteur
|1,39 m
|Empattement
|2,74 m
|Volume de coffre mini
|390 L
|Nombre de portes
|2
|Nombre de places assises
|4
|Poids à vide
|1 775 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|44 CV
|Moteur
|6 cylindres , 24 soupapes
|Cylindrée
|2 993 cm3
|Puissance
|530 ch
|Couple
|650 Nm à 2 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|8
|Roues motrices
|AR
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|302 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|3.8 s
|Volume du réservoir
|52 L
|Emissions de CO2
|226 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|70000
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