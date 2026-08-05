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Mercedes Cla 3

Les amateurs de BMW et de voitures thermiques en général doivent-ils mal prendre cette nouvelle ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Julien Bertaux

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Une nouvelle voiture s’est illustrée sur la mythique boucle nord du Nürburgring. S’il s’agit bien d’un modèle allemand, il va plus vite qu’une BMW M2 et surtout ne brûle pas une goutte de carburant.

Les amateurs de BMW et de voitures thermiques en général doivent-ils mal prendre cette nouvelle ?
Cette Mercedes a battu le record de sa catégorie sur le circuit allemand du Nürburgring.

Pour la plupart des constructeurs de la planète, l’enfer vert est devenu le circuit de référence, celui qui permet d’y confronter ses modèles et d’essayer de boucler un tour le plus rapidement possible.

La dernière à s’illustrer affiche une étoile sur la calandre et prend la forme d’une berline-coupé. Il s’agit de la Mercedes-AMG CLA 45 4Matic +, un nom à rallonge pour désigner cette compacte ultra performante qui ne développe pas moins de 680 ch ! Cette puissance vous impressionne ? Attendez de découvrir le couple : 1 759 Nm. Elle tire ses valeurs de ses trois électromoteurs qui répartissent leur énergie sur les quatre roues.

Résultat, elle a été chronométrée au Nürb à 7:32.070, soit un meilleur temps que la BMW M2 qui a réussi le même exercice en 7:38.706. Sur le segment des compactes, la Munichoise est clairement battue.

Meilleure qu’une BMW M2 CS ?

La Mercedes pause sur le célèbre circuit allemand.
La Mercedes pause sur le célèbre circuit allemand.

Il faut dire que la Mercedes dispose de la vectorisation du couple sur le train arrière, du pack AMG Dynamic Plus comprenant des pneumatiques Pirelli P Zero Trofeo RS, ainsi que de volets actifs pour privilégier l’aérodynamisme ou le refroidissement et du Predictive Performance Manager qui permet une meilleure gestion de l’énergie lors de fortes sollicitations, comme sur le circuit allemand.

Avec de tels équipements technologiques et un couple aussi élevé, il apparaît plus que logique qu’elle soit plus rapide que la M2. En revanche, elle n’a pas réussi à faire mieux que la M2 CS (7:25.500) qui ne développe « que » 530 ch. Finalement, les passionnés de BMW peuvent être fiers.

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