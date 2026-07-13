Pourquoi Mercedes a volontairement limité l’autonomie de sa CLA électrique

Trois moteurs à flux axial de la dernière génération, 680 chevaux en puissance maximale cumulée et moins de trois secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Voilà les chiffres très impressionnants de la nouvelle Mercedes-AMG CLA 45, passant à la technologie 100 % électrique alors que l’ancienne mouture préférait un quatre cylindres turbo 2,0 litres de 421 chevaux. Cette dernière était déjà la compacte à quatre portes la plus puissante du monde, le nouveau modèle fait encore plus fort et se porte à hauteur des machines ultra-sportives du segment supérieur !

Cette nouvelle Cla 45 électrique possède aussi des batteries de 94 kWh, d’une capacité identique à celles des grandes Classe C et GLC électriques. Grâce à cette capacité importante, elle revendique une autonomie maximale WLTP de 670 kilomètres en version berline et de 640 kilomètres en break.

Et les autres CLA, alors ?

Comme l’ont remarqué les journalistes de Frandroid, cette nouvelle CLA 45 possède ainsi l’exclusivité sur des batteries de cette taille dans la gamme du modèle : les CLA « gentilles », elles, laissent le choix entre des accumulateurs de 58 ou 85 kWh de capacité nette, avec une autonomie maximale pouvant atteindre 792 kilomètres WLTP dans sa configuration la moins énergivore et la mieux dotée en cellules.

Sachant que cette CLA « normale » possède des pneus moins larges et un aérodynamisme plus fin que la version AMG, elle pourrait gagner encore en autonomie maximale si Mercedes lui donnait accès aux batteries de 94 kWh comme sa déclinaison ultra-sportive.

Le problème, c’est l’existence de la Classe C…

Mais la CLA n’est pas la seule berline électrique dans la gamme de Mercedes : la toute nouvelle Classe C, elle aussi équipée de ces batteries de 94 kWh, revendique 754 kilomètres d’autonomie WLTP dans sa configuration de pointe. Sur le papier, une CLA dotée des mêmes batteries surclasserait cette dernière au registre de l’autonomie maximale, ce qui n’était sans doute pas envisageable pour les responsables marketing du constructeur allemand sachant que la CLA coûte moins cher et doit donc « en offrir moins ».

Avec 94 kWh, la CLA propulsion aurait sans doute pu flirter avec les 908 kilomètres WLTP revendiqués par la BMW i3 du segment supérieur. Et finalement, on se demande si Mercedes n’aurait pas dû prévoir des batteries encore plus grosses sur ses Classe C et GLC : en face, BMW a installé de monstrueux accumulateurs de 108 kWh dans ses i3 et iX3. Ce qui leur permet de revendiquer de meilleures autonomies maximales que les produits concurrents de la marque à l’hélice.