Une transmission aux roues arrière ? Une boite manuelle ? Un moteur thermique dépourvu d'électrification ? Si vous voulez combiner ces trois ingrédients sur la même voiture, les options disponibles se limitent désormais à une poignée de modèles tous plus élitistes les uns que les autres actuellement sur le marché. La Porsche 911, par exemple, ou dans un genre plus abordable la Toyota Supra, la Mazda MX5 ou la Toyota GR 86. Mais pour ceux qui trouveraient la première un peu tendre avec ses éléments techniques repris de la BMW Z4 et les deux autres Japonaises trop "gentilles", il existe justement une Allemande encore plus musclée et pas totalement inabordable : la BMW M2.

dailymotion Présentation vidéo - BMW M2 : la plus pure des sportives ?

Il se trouve que cette BMW M2 vient de passer à une toute nouvelle génération de modèle, basée sur la récente mouture G42 de la Série 2 Coupé. Comme pour toutes les nouveautés de la marque à l'hélice depuis quelques années, le design fera une nouvelle fois beaucoup parler avec une approche déroutante. Cette fois, point de haricots gigantesques descendant jusqu'au bas du pare-chocs : la dernière M2 ose une face avant radicalement différente de celle de sa grande sœur la M4 Coupé. Au vu des réactions de nos collègues également présents lors de son dévoilement au circuit Paul Ricard, elle ne fait pas l'unanimité. Mais elle a le mérite de ne pas ressembler aux autres modèles de la gamme et de façon totalement subjective, je la trouve étrangement intéressante à contempler.

Basée sur la plateforme CLAR et très proche techniquement des Série 3/ Série 4, cette M2 joue plus que jamais les M4 en réduction. A l'intérieur, elle possède d'ailleurs la même planche de bord que la Série 4 restylée présentée il y a quelques semaines. Il y a une grande dalle numérique ultra-moderne mais une fois installé au volant de la bête, on trouve une position de conduite parfaite et un univers qui donne follement envie de démarrer le six cylindres en ligne et de passer la première. Car oui, il y a bien un vrai petit levier de vitesses manuel sous la console centrale de cette nouvelle M2, en option gratuite pour ceux qui n'ont pas envie d'opter pour la classique transmission automatique à huit rapports ZF.

Avec un bloc turbo de 460 chevaux quasiment identique à celui de la M4, 550 Nm, une transmission aux seules roues arrière et donc cette boîte manuelle, il y a vraiment tout pour en faire la sportive compacte la plus radicale du marché. Il faut dire qu'elles ne courent plus les rues, ces sportives compactes. Chez les constructeurs allemands, les Mercedes A45 AMG et autres Audi RS 3 n'existent ni en coupé, ni en boîte manuelle. Elles profitent certes de motorisations puissantes et de transmission sophistiquées, mais les puristes garderont sans doute une préférence pour la M2.

79 900€

Alors, quel prix pour cette nouvelle M2 ? A 79 900€ le morceau en premier prix, elle n'est malheureusement pas donnée surtout en ajoutant le malus maximal de 50 000€ (réduit à 39 950€ grâce à la valeur neuve de l'auto à condition de ne pas cocher d'options). Les RS 3 et A45 AMG coûtent quasiment 10 000€ de moins. Mais dites-vous que l'ancienne M2 CS de 450 chevaux coûtait carrément 99 800€. Allez, on a hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette nouvelle M2.