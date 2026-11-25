La semaine prochaine, plus de 300 gestionnaires de flottes se sont donné rendez-vous dans les salons feutrés de l’hôtel Barrière de Deauville, pour la 10e édition de #CONNECT fleet.

Dans cet aréopage habitué à la domination des marques allemandes (Audi, BMW, Mercedes) sur le segment premium, le coréen Genesis s’invite à la table des grands. Lancée en France en février 2025, la griffe luxe du groupe Hyundai y vient avec l'appétit de ceux qui ont faim.

Un petit réseau adossé à un géant

« Depuis son lancement en France, Genesis a fait du B2B un pilier majeur de son développement » affirme à Caradisiac la direction de la marque. Le canal des entreprises pèse déjà « 40 % des ventes ». Genesis vise les 50 % en 2027.

Pour y parvenir le constructeur compte sur sa participation au rendez-vous de Deauville pour convaincre les professionnels de ses atouts.

Le pari est audacieux. Comment convaincre un directeur des achats quand on ne compte que deux vitrines dans l’Hexagone ? La marque assume ne pas vouloir courir après les volumes à tout prix. « Notre stratégie n’est pas celle d’un déploiement de masse », tranche Genesis qui entend ouvrir deux showrooms supplémentaires d'ici à 2027.

Derrière cette mini-vitrine à l'esprit boutique, se cache un gros groupe industriel. Le Petit Poucet a un grand frère sur lequel il peut s’appuyer. « Notre appartenance à Hyundai Motor Group nous permet de bénéficier de synergies, sans pour autant confondre les réseaux, ni les expériences proposées » précise la marque. Le nerf de la guerre en B2B, c’est l’entretien. Et pour cela Genesis compte aujourd’hui « 14 réparateurs agréés » et prévoit « de couvrir 80 % du territoire français à l’horizon 2028 ». Reste un caillou dans la chaussure coréenne. Et il est de taille.

Le « Son-Nim » contre le handicap de l’écoscore

Fabriqués en Corée du Sud, les modèles Genesis ne bénéficient pas du score environnemental, contrairement à ses rivaux européens.

Pour amenuiser cet handicap fiscal, le constructeur attaque sur le terrain du coût global (TCO). Avec Genesis Finance et Genesis Leasing, la marque dispose « de mécanismes de soutiens » à même de proposer des loyers compétitifs. Comme celui du GV60, affiché à partir de 519 € par mois sans apport.

Le Coréen joue également la carte du service. Inspirée du concept Son-Nim, qui fait de chaque client un invité d’honneur, l’offre Genesis Prestige est incluse de série. « Pendant cinq ans nos clients bénéficient d’une garantie à kilométrage illimité, de deux entretiens offerts et d’une assistance 24h/24 et 7/7 partout en Europe » précise la direction. En cas d’immobilisation, la « mise à disposition d’un véhicule » avec si besoin « la prise en charge du transport et de l’hébergement » sont prévus. De quoi faire mouche auprès des décideurs.

Les professions libérale et les loueurs dans le viseur

Faute de volume, Genesis entend concentrer ses efforts sur une cible plus fine, désireuse « d’un véhicule valorisant mais pas démonstratif. (…) Majoritairement les PME et plus directement les dirigeants, cadres et professions libérales. »

Pour toucher on but, la marque entend jouer la carte de la vente directe, mais surtout le référencement chez les poids lourds de la LLD avec lesquels elle travaille déjà.

À Deauville le Petit Poucet coréen avance sans bruit, et sans perdre de vue le chemin à suivre. Avec son hospitalité millimétrée et ses loyers agressifs, il compte bien, sans en avoir l’air, croquer quelques parts de marché aux acteurs historiques.