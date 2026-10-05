En bref : Nouvelle marque premium coréenne SUV familial 100 % électrique Deux moteurs, quatre roues motrices 490 ch cumulés 0 à 100 km/h en 4s4 Batterie 80 kWh utiles À partir de 68 400 €

Une nouvelle marque automobile ? A priori une bonne nouvelle… Sauf que le pari est risqué pour Genesis qui doit composer avec les lancements concomitants de plusieurs acteurs chinois qui monopolisent l’attention.

D’un autre côté, la branche haut de gamme de Hyundai ne boxe pas tout à fait dans la même catégorie que les firmes de l’empire du Milieu. En témoigne ce SUV familial électrique GV70 qui par son gabarit, ses tarifs et ses systèmes électriques, s’attaque plutôt au gratin allemand, au premier rang desquels figurent l’Audi Q6, le BMW iX3 ou le Mercedes GLC électrique. Ambitieux, sachant que l’image de marque revêt une importance capitale dans ces créneaux.

Un style premium aux inspirations multiples

Première étape pour parvenir à ses fins : offrir un style et des finitions haut de gamme. Promesse tenue dès le premier regard avec un dessin particulièrement travaillé qui fait tourner les têtes. Il faut dire que le Gv70 s’inspire fortement de modèles prestigieux d’origine allemande mais également anglaise, notamment au niveau de la calandre et de la poupe. D’ailleurs, l’emblème semble venir d’outre-Manche. Du reste, le profil est plutôt dynamique et harmonieux.

À bord, le Genesis ne déçoit pas. L’habitacle se montre même particulièrement soigné avec des matériaux moussés ultra-cossus absolument partout, y compris sur les parties basses : de quoi donner des leçons à ses meilleurs concurrents, qui eux commencent à rogner sur la qualité pour limiter les coûts. Notre modèle Luxury est d’autant plus agréable qu’il fait le choix ici de coloris clairs ultra-chaleureux et d’une magnifique sellerie cuir nappa étendue à la planche de bord et en haut des contre-portes.

Le confort comme priorité

Avec un prix qui débute à 68 000 € et atteint 77 300 € pour notre haut de gamme, hors options, soit une fourchette digne des Teutons, le confort se doit d’être au rendez-vous. Sur ce point, le GV70 tient ses promesses : si la place centrale de la banquette souffre d’un dossier trop dur (comme souvent dans la catégorie) et d’un manque de place au niveau des pieds, les places latérales sont royales, d’autant qu’il y a de l’espace aux genoux. Le Genesis propose même une commande électrique permettant, depuis la place de droite, d’avancer ou de reculer le siège passager avant afin de libérer davantage de place : une vraie voiture de chef d’entreprise !

Le chauffeur n’est pas à plaindre non plus : son siège offre de nombreux réglages électriques (y compris l’inclinaison de l’assise), permettant de trouver facilement une bonne position de conduite. Sur le tableau de bord, on retrouve un large écran horizontal qui ne gêne en rien la visibilité. S’il faut du temps pour s’y retrouver dans les différents menus, une console tactile de raccourcis juste en dessous garantit l’accès rapide à certaines fonctions.

Le GV70 marque de nombreux points en matière de confort et de présentation mais ses capacités de chargement n’ont rien d’exceptionnel. Misant davantage sur la profondeur que sur la hauteur, son coffre est dans la moyenne de la catégorie avec 503 dm3. Hélas, son frunk apparaît petit avec 25 litres seulement. Par ailleurs, les espaces disponibles dans l’habitacle ne sont pas particulièrement généreux : la boîte à gants manque de volume et les bacs de portières sont relativement étroits. Pas forcément idéal pour déposer toutes les petites affaires du quotidien.