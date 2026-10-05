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Genesis Gv70

Essai

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli, Baptiste FREBOURG

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6. Genesis GV70 - La fiche technique

 

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Les chiffres clés

Genesis Gv70 GV70 LUXURY
Généralités  
Finition LUXURY
Date de commercialisation 01/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 200 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 60 mois
Dimensions  
Longueur 4,71 m
Largeur sans rétros 1,91 m
Hauteur 1,63 m
Empattement 2,87 m
Volume de coffre mini 503 L
Volume de coffre maxi 1 678 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 335 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 4 CV
Couple 700 Nm
Puissance moteur 490 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 479 km
Capacité batterie 84 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 235 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.4 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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