Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Au volant, Genesis reste fidèle à la philosophie de son SUV en privilégiant le confort. Les ingénieurs ont misé sur la douceur et la tranquillité, avec notamment une direction légère malgré les quelque deux tonnes affichées par le véhicule. Comme la plupart des voitures électriques, le GV70 se montre particulièrement silencieux, renforçant cette sensation de sérénité à bord.

Le confort passe aussi par les différentes aides à la conduite proposées. Outre le centrage dans la voie et le régulateur de vitesse adaptatif (conduite assistée de niveau 2), le SUV coréen ajoute ici plusieurs fonctionnalités, notamment les changements de file automatiques : lorsque le conducteur actionne son clignotant, le véhicule vérifie à l’aide de ses différents capteurs que la voie est libre. Si les conditions sont réunies, il effectue la manœuvre. Dans le cas contraire, l’opération est annulée et le conducteur averti.

Mais derrière sa douceur, le GV70 Electrified sait aussi montrer un tout autre visage. Avec ses deux moteurs électriques de 245 ch positionnés sur chacun des essieux, il propose 490 ch cumulés en même temps qu’une transmission intégrale. Une puissance qui colle au siège et permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 4s4 avec le mode boost enclenchable au volant. De quoi rivaliser avec les versions les plus puissantes de ses concurrents allemands. Et si la direction manque un peu de ressenti, le châssis se montre dynamique avec une belle réactivité en entrée de virage et une belle accroche malgré le poids à guider, avec le concours des pneus Michelin Pilot Sport EV en 265/45 R20. La suspension pilotée en série, rigoureuse en mode sport et moelleuse en mode confort sans jamais virer dans l’excès, vient parfaire le tableau.

Des recharges éclair qui compensent une autonomie juste…

Reste à savoir si le Coréen est apte à aller aussi loin que ses rivaux : direction l’autoroute A13. Nous déchantons… Certes, ce grand axe à fort dénivelé reliant la région parisienne à la Normandie n’est pas à son avantage, mais les 26 kWh/100 km relevés sur notre aller-retour apparaissent élevés : 90 % de la batterie de 80 kWh utiles sont consommés en 275 km, et 70 % en 215 km (après chaque charge rapide donc).

Trop juste pour beaucoup d’utilisateurs de grands SUV, et notamment ceux qui lorgnent vers les trois concurrents allemands, généralement plus sobres et/ou qui proposent des batteries avoisinant 100 kWh. Le Coréen se rattrape toutefois à la borne en acceptant, grâce à sa tension de 800 Volts, une puissance maxi en courant continu (DC) de 240 kW. Une valeur que nous atteindrons voire dépasserons légèrement jusqu’à 59 %, ce qui nous permet de repasser de 13 à 80 % en seulement 18 minutes. L’honneur est sauf, mais pas de quoi fermer les yeux sur son solide appétit : même à allure paisible sur le réseau secondaire et en ville, le GV70 réclame souvent 20 kWh/100 km voire davantage.