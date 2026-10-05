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Genesis Gv70

Essai

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli, Baptiste FREBOURG

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4. Genesis GV70 - La concurrence, le bilan global, tous les tarifs

 

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

La concurrence : plutôt allemande

Le Genesis voisinera sur les bornes de recharge avec les modèles allemands bien sûr, plus précisément les Audi Q6, BMW iX3 et Mercedes GLC électrique. S’il n’a rien à leur envier en matière de raffinement, de comportement routier, de confort et de capacité de recharge, il pâtit d’une autonomie inférieure. On pourra également citer le récent DS N° 7 (Cocorico !) ou le Volvo EX60.

À retenir : une alternative séduisante pour petits rouleurs

Raffiné, confortable, dynamique, performant, habitable : le GV70 coche toutes les cases pour séduire les amateurs de véhicules prémiums lassés par les sempiternelles marques allemandes. Du moins ceux qui se moquent de son image de marque, encore à construire, et… de partir loin en sa compagnie. Car malgré ses recharges rapides, les pauses fréquentes imposées par son solide appétit énergétique sur autoroute n’en font pas un bon voyageur « zéro émission », d’autant que sa capacité de batterie est limitée à 80 kWh, alors que ses meilleurs rivaux proposent 100 kWh voire davantage.

Caradisiac a aimé

  • Habitabilité
  • Raffinement
  • Confort
  • Performances
  • Comportement routier
  • Charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

  • Image à construire
  • Consommation
  • Autonomie autoroutière

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
GV70 PURE 0 (wltp) 69 500 €  €
GV70 PREMIUM 0 (wltp) 71 300 €  €
GV70 LUXURY 0 (wltp) 76 300 €  €
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