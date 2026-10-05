Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

La concurrence : plutôt allemande

Le Genesis voisinera sur les bornes de recharge avec les modèles allemands bien sûr, plus précisément les Audi Q6, BMW iX3 et Mercedes GLC électrique. S’il n’a rien à leur envier en matière de raffinement, de comportement routier, de confort et de capacité de recharge, il pâtit d’une autonomie inférieure. On pourra également citer le récent DS N° 7 (Cocorico !) ou le Volvo EX60.

À retenir : une alternative séduisante pour petits rouleurs

Raffiné, confortable, dynamique, performant, habitable : le GV70 coche toutes les cases pour séduire les amateurs de véhicules prémiums lassés par les sempiternelles marques allemandes. Du moins ceux qui se moquent de son image de marque, encore à construire, et… de partir loin en sa compagnie. Car malgré ses recharges rapides, les pauses fréquentes imposées par son solide appétit énergétique sur autoroute n’en font pas un bon voyageur « zéro émission », d’autant que sa capacité de batterie est limitée à 80 kWh, alors que ses meilleurs rivaux proposent 100 kWh voire davantage.

Caradisiac a aimé

Habitabilité

Raffinement

Confort

Performances

Comportement routier

Charge rapide

Caradisiac n’a pas aimé

Image à construire

Consommation

Autonomie autoroutière