Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Le Genesis GV70 (490 ch, 80 kWh, à partir de 68 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques à quatre roues motrices d’environ 400 ch et 80 kWh, qui comprend notamment :

-Audi Q6 e-tron Quattro Design (387 ch, 100 kWh, à partir de 76 950 €)

-BMW iX3 40 xDrive (374 ch, 82,6 kWh, à partir de 68 550 €)

-DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE (350 ch, 97,2 kWh, à partir de 71 520 €)

-Mercedes GLC 300 4M électrique (421 ch, 85 kWh, 68 500 €)

-Volvo EX60 P10 AWD Électrique (510 ch, 95 kWh, à partir de 69 500 €)