Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?
5. Genesis GV70 - Les notes
Le Genesis GV70 (490 ch, 80 kWh, à partir de 68 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques à quatre roues motrices d’environ 400 ch et 80 kWh, qui comprend notamment :
-Audi Q6 e-tron Quattro Design (387 ch, 100 kWh, à partir de 76 950 €)
-BMW iX3 40 xDrive (374 ch, 82,6 kWh, à partir de 68 550 €)
-DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE (350 ch, 97,2 kWh, à partir de 71 520 €)
-Mercedes GLC 300 4M électrique (421 ch, 85 kWh, 68 500 €)
-Volvo EX60 P10 AWD Électrique (510 ch, 95 kWh, à partir de 69 500 €)
|Genesis GV70 Luxury
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|14 /20
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