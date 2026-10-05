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Genesis Gv70

Essai

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli, Baptiste FREBOURG

7  

5. Genesis GV70 - Les notes

 

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Le Genesis GV70 (490 ch, 80 kWh, à partir de 68 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV familiaux électriques à quatre roues motrices d’environ 400 ch et 80 kWh, qui comprend notamment :

-Audi Q6 e-tron Quattro Design (387 ch, 100 kWh, à partir de 76 950 €)

-BMW iX3 40 xDrive (374 ch, 82,6 kWh, à partir de 68 550 €)

-DS N°7 E-TENSE AWD LONG RANGE (350 ch, 97,2 kWh, à partir de 71 520 €)

-Mercedes GLC 300 4M électrique (421 ch, 85 kWh, 68 500 €)

-Volvo EX60 P10 AWD Électrique (510 ch, 95 kWh, à partir de 69 500 €)

Genesis GV70 Luxury
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sur la route
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
  • 8.14
 
Sécurité
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Autonomie
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Note globale : 14 /20
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