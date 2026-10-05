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Genesis Gv70

Essai

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli, Baptiste FREBOURG

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3. Genesis GV70 - L’équipement : de pléthorique à luxueux

 

Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Le GV70 est proposé avec 3 finitions :

Dès l’entrée de gamme Pure à 68 400 €, l’équipement est pléthorique avec allumage auto des projecteurs, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement, vitrage athermique + latéral avant feuilleté, barres de toit, jantes alliage 19 pouces, Suspension à valves pilotées, direction à rapport variable, sélection des modes de conduite, volant en cuir à réglage électrique et mémoire, éclairage d’ambiance à LED, pédalier métal, plancher de coffre modulable, rétroviseur intérieur électrochromatique, clim bi-zone avant, diffuseur chauffage places arrière, sellerie similicuir vegan (unie), sièges électriques + mémoire conducteur, banquette arrière rabattable 60/40 électriquement, 8 airbags dont genoux conducteur et central avant, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Start/Stop, surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie, assistance au maintien dans la voie, assistance au suivi de voie de niveau 2, démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale, bluetooth avec reconnaissance vocale, écran panoramique OLED 27 pouces, radars de stationnement AV/AR, caméra de recul avec commande, prise d’alimentation côté droit du coffre, frein de parking auto, accès mains libres, hayon à ouverture électrique réglable en hauteur, système de purification de l’air.

Pour 3 900 € supplémentaires, la finition Premium ajoute vitres arrière et lunette surteintées, volant chauffant, sellerie cuir, sièges chauffants 3 niveaux à l’avant, clé digitale, et réglage de clim à l’arrière. Elle donne aussi à des packs intégrant notamment des fonctions de massage et des aides actives au stationnement.

Réclamant encore un effort financier de 5 000 €, notre Luxury reçoit des projecteurs à faisceau réglable en continu et éclairage d’accueil, aide au stationnement active + freinage automatique, affichage tête haute et moniteur d’angles morts, entre autres. Les packs qui lui sont réservés proposent notamment le toit vitré, la sellerie en cuir Nappa ou encore le système audio Bang & Olufsen.

Equipements et options

Version : GV70 LUXURY

Equipements de sécurité

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Alerte niveau bas liquide de lave-glace

  • Clé intelligente + démarrage bouton

  • Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)

  • Démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale

  • Assistance au suivi de voie de niveau 2 (LFA 2)

  • Assistance intelligente de limitation de vitesse ISLA

  • Assistance au maintien dans la voie LKA

  • Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie

  • Alerte présence passager AR avec capteur

  • Antidémarrage électronique

  • Fixations ISOFIX aux sièges AR

  • ABS + ESC + DBC + HAC + TSA + MCB

  • Airbag central AV

  • Airbag genoux conducteur

  • Airbags frontaux thorax et bassin + airbags rideaux

  • Airbag conducteur et passager

  • Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité

  • Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)

  • Feux AR séparés (intérieur &amp; extérieur)

  • Feux AR combinés à LED

  • Feu antibrouillard AR séparé

  • Feu antibrouillard AR LED

  • Feux de jour à signature LED

  • Suppression de la désignation du modèle

Equipements de confort

  • Climatisation AR automatique

  • Dégivreur automatique des vitres

  • Verrouillage centralisé conducteur &amp; passager

  • Frein de parking électrique EPB avec maintien Auto-Hold

  • Panneaux de porte AV (audio)

  • Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)

  • Ordinateur de bord intégré

  • Ecran panoramique OLED 27 pouces

  • Bluetooth avec reconnaissance vocale

  • Commandes audio au volant

  • Navigation CCIC + DAB + CCS

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC2) avec fonction Start/Stop

  • Aide au stationnement avec freinage automatique (PCA) - AV/AR/Latérale

  • Fixations ISOFIX aux sièges AR

  • Commande électrique de rabattage des sièges AR

  • Porte-gobelet accoudoir central AR

  • Banquette AR 3 places rabattable 60/40

  • Siège conducteur Inclinaison électrique du coussin

  • Siège passager réglage électrique en hauteur

  • Siège conducteur réglage électrique en hauteur

  • Siège passage soutien lombaire électrique

  • Siège conducteur soutien lombaire électrique

  • Siège conducteur Mémoire + réglages électriques (conducteur &amp; passager)

  • Sièges AV réglage en hauteur et inclinaison

  • Siège chauffants 3 niveaux AV

  • Climatisation bi-zone AV

  • Palettes de régénération au volant

  • Rétroviseur électrochromatique (ECM)

  • Poignée de rabattage des sièges AR

  • Boîte de rangement 1-DIN

  • Volant en cuir

  • Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité

  • Eclairage LED + porte-lunettes + éclairage d’ambiance

  • Panneau AR siège passager avec poche

  • Panneau AR siège conducteur avec poche

  • Volant en cuir à réglage électriquement avec fonction mémoire

  • Direction assistée électrique MDPS

  • Contour de vitre chromé

  • Trappe de recharge chauffante

  • Lunette AR dégivrante avec minuteur

  • Vitrage latéral AV feuilleté

  • Vitres AR et lunette teintées

  • Vitrage athermique avec bandeau pare-soleil

  • Rétroviseur extérieur électrochromatique (ECM )

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Rétroviseurs extérieurs électriques &amp; chauffants

  • Rétroviseur extérieur couleur carrosserie

  • Rétroviseur extérieur

Esthétique / Carrosserie

  • Cache-bagages AR

  • Habillage tissu du ciel de toit

  • Jantes en alliage de 19 pouces, roues de coupe diamantées gris mat foncé,

  • Trappe de recharge chauffante

  • Barres de toit

  • Sellerie Cuir

  • Peinture Pastel

Autres équipements

  • Boîte de vitesse à 1 vitesse

  • Conduit de ventilation console

  • Capteur PM / purification d’air

  • Chauffage PTC

  • Système de purification de l’air

  • Prise crochet d&#039;attelage faisceau uniquement

  • Hayon à ouverture électrique réglable en hauteur

  • Ams (Alternator Management System) avec Micom

  • Tweeters + ampli externe + haut-parleur central

  • Panneau de porte AR bas

  • Clé digitale 2.0

  • Moniteur d&#039;angle mort BVM

  • Chargeur USB externe console (2 ports)

  • Chargeur sans fil (AV)

  • Prise d’alimentation côté droit du coffre

  • Prise 12V console centrale

  • Caméra 360° (Surround View Monitor)

  • Affichage tête haute TFT-LCD

  • Mises à jour logicielles OTA

  • Port USB (2 ports)

  • Caméra intérieure habitacle (conducteur)

  • Assistant de conduite sur autoroute (HDA 2)

  • Assistant anticollision FCA 2

  • Reconnaissance manuelle des limites de vitesse MSLA

  • Capteur de pluie

  • Appel d’urgence eCall (Europe)

  • Verrouillage enfants électrique (automatique)

  • Appuis-tête AR manuels (gauche / droite / centre)

  • Diffuseur chauffage places AR

  • Fixation plancher

  • Crochet de maintien

  • Plancher de coffre modulable

  • Coffre sous plancher

  • Plateau central

  • Garnitures de porte niveau 2 - aluminium

  • Pédalier métal

  • Garniture transversale - type suspension

  • Panneaux latéraux

  • Eclairage LED pare-soleil (conducteur &amp; passager)

  • Pare-soleil coulissant (conducteur &amp; passager)

  • Miroir de courtoisie passager

  • Miroir de courtoisie conducteur

  • Pare-soleil standard (conducteur &amp; passager)

  • Piliers A/B/C en tissu, pilier D standard

  • Revêtement inférieur de planche de bord

  • Finition aluminium

  • Seuils de porte gravés

  • Eclairage de coffre à LED

  • Eclairage d’ambiance avec commande

  • Eclairage d’accueil portes AV/AR

  • Eclairage AV LED

  • Eclairage LED rangée 2

  • Poignées intérieures finition ionisée

  • Sélecteur de mode de conduite

  • Gestion intégrée des modes de conduite

  • Suspension à valves pilotées - AR

  • Suspension à valves pilotées - AV

  • Suspension prédictive intélligente (ECS)

  • Câble de recharge AC Type 2 Mode 3 (domicile / borne publique)

  • Pneus été

  • Pneumatiques Michelin

  • Kit de mobilité pneumatique (TMK)

  • Disques de frein AR ventilés 19 pouces

  • Disques de frein AV ventilés 19 pouces

  • Sabots AV et AR (finition standard)

  • Essuie-glaces aérodynamiques

  • Garnitures de porte chromées

  • Baguettes de bas de caisse couleur carrosserie

  • Poignées de porte extérieures chromées

  • Contour de pare-chocs noir

  • Pare-chocs couleur carrosserie

  • Finition chromée

  • Film acoustique pare-brise

  • Eclairage puddle avec logo

  • Lignes de guidage lumineuses en marche AR

  • Feu stop surélevé à LED

  • Spoiler AR LED avec feu stop intégré HMSL

  • Feu de position à LED

  • Allumage automatique des projecteurs

  • Eclairage d’accueil dynamique

  • Phare avec technologie Micro Lens Array (MLA) et système d&#039;éclairage AV intelligent (IFS)

  • Support de plaque AV format long

  • Changement de vitesse électronique

  • Frein régéneratif 2.0

  • i-Pedal et système de freinage par récupération

  • Architecture de recharge 400/800 V ultra-rapide

  • Pompe à chaleur haute efficacité

  • Sélecteur électronique E-Shift (Shift-by-Wire)

  • Batterie haute capacité 84 kWh

  • Préconditionnement intelligent de batterie 3.0

  • Mode préservation de batterie

  • Direction à rapport variable (VGR)

  • Garantie 5 ans kilométrage illimité

  • Matériaux en cuir Vegan

  • Isolation acoustique du coffre moteur

  • Capot actif de sécurité (protection piétons)

  • Double coque électrique (Electric Dual Shell)

Options disponibles

  • Volant Chauffant

     : 

    200 €

  • Jantes en alliage de 20 pouces, roues de coupe diamantées gris mat foncé,

     : 

    1410 €

  • Peinture métallisée / nacrée

     : 

    950 €

  • Peinture mate

     : 

    2590 €

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