Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?

Le GV70 est proposé avec 3 finitions :

Dès l’entrée de gamme Pure à 68 400 €, l’équipement est pléthorique avec allumage auto des projecteurs, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement, vitrage athermique + latéral avant feuilleté, barres de toit, jantes alliage 19 pouces, Suspension à valves pilotées, direction à rapport variable, sélection des modes de conduite, volant en cuir à réglage électrique et mémoire, éclairage d’ambiance à LED, pédalier métal, plancher de coffre modulable, rétroviseur intérieur électrochromatique, clim bi-zone avant, diffuseur chauffage places arrière, sellerie similicuir vegan (unie), sièges électriques + mémoire conducteur, banquette arrière rabattable 60/40 électriquement, 8 airbags dont genoux conducteur et central avant, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Start/Stop, surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie, assistance au maintien dans la voie, assistance au suivi de voie de niveau 2, démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale, bluetooth avec reconnaissance vocale, écran panoramique OLED 27 pouces, radars de stationnement AV/AR, caméra de recul avec commande, prise d’alimentation côté droit du coffre, frein de parking auto, accès mains libres, hayon à ouverture électrique réglable en hauteur, système de purification de l’air.

Pour 3 900 € supplémentaires, la finition Premium ajoute vitres arrière et lunette surteintées, volant chauffant, sellerie cuir, sièges chauffants 3 niveaux à l’avant, clé digitale, et réglage de clim à l’arrière. Elle donne aussi à des packs intégrant notamment des fonctions de massage et des aides actives au stationnement.

Réclamant encore un effort financier de 5 000 €, notre Luxury reçoit des projecteurs à faisceau réglable en continu et éclairage d’accueil, aide au stationnement active + freinage automatique, affichage tête haute et moniteur d’angles morts, entre autres. Les packs qui lui sont réservés proposent notamment le toit vitré, la sellerie en cuir Nappa ou encore le système audio Bang & Olufsen.