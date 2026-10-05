Genesis GV70 : le premium coréen est-il meilleur que le premium allemand ?
3. Genesis GV70 - L’équipement : de pléthorique à luxueux
Le GV70 est proposé avec 3 finitions :
Dès l’entrée de gamme Pure à 68 400 €, l’équipement est pléthorique avec allumage auto des projecteurs, rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement, vitrage athermique + latéral avant feuilleté, barres de toit, jantes alliage 19 pouces, Suspension à valves pilotées, direction à rapport variable, sélection des modes de conduite, volant en cuir à réglage électrique et mémoire, éclairage d’ambiance à LED, pédalier métal, plancher de coffre modulable, rétroviseur intérieur électrochromatique, clim bi-zone avant, diffuseur chauffage places arrière, sellerie similicuir vegan (unie), sièges électriques + mémoire conducteur, banquette arrière rabattable 60/40 électriquement, 8 airbags dont genoux conducteur et central avant, régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Start/Stop, surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie, assistance au maintien dans la voie, assistance au suivi de voie de niveau 2, démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale, bluetooth avec reconnaissance vocale, écran panoramique OLED 27 pouces, radars de stationnement AV/AR, caméra de recul avec commande, prise d’alimentation côté droit du coffre, frein de parking auto, accès mains libres, hayon à ouverture électrique réglable en hauteur, système de purification de l’air.
Pour 3 900 € supplémentaires, la finition Premium ajoute vitres arrière et lunette surteintées, volant chauffant, sellerie cuir, sièges chauffants 3 niveaux à l’avant, clé digitale, et réglage de clim à l’arrière. Elle donne aussi à des packs intégrant notamment des fonctions de massage et des aides actives au stationnement.
Réclamant encore un effort financier de 5 000 €, notre Luxury reçoit des projecteurs à faisceau réglable en continu et éclairage d’accueil, aide au stationnement active + freinage automatique, affichage tête haute et moniteur d’angles morts, entre autres. Les packs qui lui sont réservés proposent notamment le toit vitré, la sellerie en cuir Nappa ou encore le système audio Bang & Olufsen.
Equipements et options
Version : GV70 LUXURY
Equipements de sécurité
Contrôle de la traction (TCS)
Alerte niveau bas liquide de lave-glace
Clé intelligente + démarrage bouton
Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)
Démarrage par reconnaissance d’empreinte digitale
Assistance au suivi de voie de niveau 2 (LFA 2)
Assistance intelligente de limitation de vitesse ISLA
Assistance au maintien dans la voie LKA
Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie
Alerte présence passager AR avec capteur
Antidémarrage électronique
Fixations ISOFIX aux sièges AR
ABS + ESC + DBC + HAC + TSA + MCB
Airbag central AV
Airbag genoux conducteur
Airbags frontaux thorax et bassin + airbags rideaux
Airbag conducteur et passager
Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité
Système de surveillance de pression des pneus (TPMS)
Feux AR séparés (intérieur & extérieur)
Feux AR combinés à LED
Feu antibrouillard AR séparé
Feu antibrouillard AR LED
Feux de jour à signature LED
Suppression de la désignation du modèle
Equipements de confort
Climatisation AR automatique
Dégivreur automatique des vitres
Verrouillage centralisé conducteur & passager
Frein de parking électrique EPB avec maintien Auto-Hold
Panneaux de porte AV (audio)
Assistance active au stationnement à distance 2 (RSPA 2)
Ordinateur de bord intégré
Ecran panoramique OLED 27 pouces
Bluetooth avec reconnaissance vocale
Commandes audio au volant
Navigation CCIC + DAB + CCS
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC2) avec fonction Start/Stop
Aide au stationnement avec freinage automatique (PCA) - AV/AR/Latérale
Fixations ISOFIX aux sièges AR
Commande électrique de rabattage des sièges AR
Porte-gobelet accoudoir central AR
Banquette AR 3 places rabattable 60/40
Siège conducteur Inclinaison électrique du coussin
Siège passager réglage électrique en hauteur
Siège conducteur réglage électrique en hauteur
Siège passage soutien lombaire électrique
Siège conducteur soutien lombaire électrique
Siège conducteur Mémoire + réglages électriques (conducteur & passager)
Sièges AV réglage en hauteur et inclinaison
Siège chauffants 3 niveaux AV
Climatisation bi-zone AV
Palettes de régénération au volant
Rétroviseur électrochromatique (ECM)
Poignée de rabattage des sièges AR
Boîte de rangement 1-DIN
Volant en cuir
Commandes de vitres avec montée/descente automatique + sécurité
Eclairage LED + porte-lunettes + éclairage d’ambiance
Panneau AR siège passager avec poche
Panneau AR siège conducteur avec poche
Volant en cuir à réglage électriquement avec fonction mémoire
Direction assistée électrique MDPS
Contour de vitre chromé
Trappe de recharge chauffante
Lunette AR dégivrante avec minuteur
Vitrage latéral AV feuilleté
Vitres AR et lunette teintées
Vitrage athermique avec bandeau pare-soleil
Rétroviseur extérieur électrochromatique (ECM )
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Rétroviseurs extérieurs électriques & chauffants
Rétroviseur extérieur couleur carrosserie
Rétroviseur extérieur
Esthétique / Carrosserie
Cache-bagages AR
Habillage tissu du ciel de toit
Jantes en alliage de 19 pouces, roues de coupe diamantées gris mat foncé,
Trappe de recharge chauffante
Barres de toit
Sellerie Cuir
Peinture Pastel
Autres équipements
Boîte de vitesse à 1 vitesse
Conduit de ventilation console
Capteur PM / purification d’air
Chauffage PTC
Système de purification de l’air
Prise crochet d'attelage faisceau uniquement
Hayon à ouverture électrique réglable en hauteur
Ams (Alternator Management System) avec Micom
Tweeters + ampli externe + haut-parleur central
Panneau de porte AR bas
Clé digitale 2.0
Moniteur d'angle mort BVM
Chargeur USB externe console (2 ports)
Chargeur sans fil (AV)
Prise d’alimentation côté droit du coffre
Prise 12V console centrale
Caméra 360° (Surround View Monitor)
Affichage tête haute TFT-LCD
Mises à jour logicielles OTA
Port USB (2 ports)
Caméra intérieure habitacle (conducteur)
Assistant de conduite sur autoroute (HDA 2)
Assistant anticollision FCA 2
Reconnaissance manuelle des limites de vitesse MSLA
Capteur de pluie
Appel d’urgence eCall (Europe)
Verrouillage enfants électrique (automatique)
Appuis-tête AR manuels (gauche / droite / centre)
Diffuseur chauffage places AR
Fixation plancher
Crochet de maintien
Plancher de coffre modulable
Coffre sous plancher
Plateau central
Garnitures de porte niveau 2 - aluminium
Pédalier métal
Garniture transversale - type suspension
Panneaux latéraux
Eclairage LED pare-soleil (conducteur & passager)
Pare-soleil coulissant (conducteur & passager)
Miroir de courtoisie passager
Miroir de courtoisie conducteur
Pare-soleil standard (conducteur & passager)
Piliers A/B/C en tissu, pilier D standard
Revêtement inférieur de planche de bord
Finition aluminium
Seuils de porte gravés
Eclairage de coffre à LED
Eclairage d’ambiance avec commande
Eclairage d’accueil portes AV/AR
Eclairage AV LED
Eclairage LED rangée 2
Poignées intérieures finition ionisée
Sélecteur de mode de conduite
Gestion intégrée des modes de conduite
Suspension à valves pilotées - AR
Suspension à valves pilotées - AV
Suspension prédictive intélligente (ECS)
Câble de recharge AC Type 2 Mode 3 (domicile / borne publique)
Pneus été
Pneumatiques Michelin
Kit de mobilité pneumatique (TMK)
Disques de frein AR ventilés 19 pouces
Disques de frein AV ventilés 19 pouces
Sabots AV et AR (finition standard)
Essuie-glaces aérodynamiques
Garnitures de porte chromées
Baguettes de bas de caisse couleur carrosserie
Poignées de porte extérieures chromées
Contour de pare-chocs noir
Pare-chocs couleur carrosserie
Finition chromée
Film acoustique pare-brise
Eclairage puddle avec logo
Lignes de guidage lumineuses en marche AR
Feu stop surélevé à LED
Spoiler AR LED avec feu stop intégré HMSL
Feu de position à LED
Allumage automatique des projecteurs
Eclairage d’accueil dynamique
Phare avec technologie Micro Lens Array (MLA) et système d'éclairage AV intelligent (IFS)
Support de plaque AV format long
Changement de vitesse électronique
Frein régéneratif 2.0
i-Pedal et système de freinage par récupération
Architecture de recharge 400/800 V ultra-rapide
Pompe à chaleur haute efficacité
Sélecteur électronique E-Shift (Shift-by-Wire)
Batterie haute capacité 84 kWh
Préconditionnement intelligent de batterie 3.0
Mode préservation de batterie
Direction à rapport variable (VGR)
Garantie 5 ans kilométrage illimité
Matériaux en cuir Vegan
Isolation acoustique du coffre moteur
Capot actif de sécurité (protection piétons)
Double coque électrique (Electric Dual Shell)
Options disponibles
-
Volant Chauffant:
200 €
-
Jantes en alliage de 20 pouces, roues de coupe diamantées gris mat foncé,:
1410 €
-
Peinture métallisée / nacrée:
950 €
-
Peinture mate:
2590 €
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