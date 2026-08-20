Le nouveau Genesis GV90 de Hyundai devient l'un des plus gros SUV électriques du monde

Genesis, c’est la marque « premium » que le groupe Hyundai Motors espère désormais développer partout dans le monde y compris chez nous. Et alors qu’elle ne peut pour l’instant compter que sur une gamme réduite sur notre marché, la division de luxe du groupe sud-coréen dévoile aux Etats-Unis un nouveau véhicule aux proportions monstrueuses : le GV90.

Il s’agit d’un SUV de 5,29 mètres de long, beaucoup plus grand que les modèles les plus gros des marques premium (y compris les énormes Mercedes GLS et autres BMW X7). Un SUV au design peu conventionnel et même très osé comme la plupart des productions du groupe sud-coréen en ce moment, inspiré de récents concept-cars.

Des portes « suicide »

Doté d’un intérieur opulent, ce GV90 possède une planche de bord aux finitions flatteuses qui intègre un énorme écran tactile central de 24,6 pouces fonctionnant avec la nouvelle interface « maison » Pleos et augmentant sa surface à l'arrêt pour former une télévision. L’engin ne possède pas de montant B et dispose de portières à ouverture antagoniste à l’arrière, à la façon des grosses berlines de chez Rolls-Royce et du Cullinan (qui possèdent cependant bien un montant B).

Ce GV90 peut intégrer jusqu’à sept sièges, ou se limiter à quatre sièges dont deux « fauteuils » dignes des limousines les plus extravagantes du marché (avec aussi la possibilité de retourner les deux sièges de devant pour former un salon).

100 % électrique avec des batteries énormes

Le GV90 est, comme le Hyundai Ioniq 9 et le Kia EV 9, un SUV 100 % électrique. Il possède des batteries d’une capacité gigantesque de 123,5 kWh, permettant d’atteindre une autonomie maximale de 500 kilomètres d’après les normes de mesure américaines. Quant à la puissance maximale de charge, elle atteint 350 kW et permet un 10-80 % en 22 minutes.

L’engin se destine avant tout au marché américain, même si sa clientèle avide de gros SUV préfère plutôt les modèles thermiques. Malgré ses dimensions assez hors normes, il pourrait rejoindre aussi le marché européen grâce à sa mécanique entièrement électrique. Le prix de base dépassera sans doute de très loin les 100 000€.