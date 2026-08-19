Attention les yeux : ceci est bien le nouveau Hyundai Tucson

Le Hyundai Tucson est l’un des plus beaux succès de la marque coréenne sur le marché européen. C’est même devenu le modèle le plus vendu de sa catégorie pendant plusieurs années sur le Vieux Continent, devant le Volkswagen Tiguan, le Peugeot 3008 et le Toyota Rav4. Autant dire qu’il s’agit d’un modèle particulièrement important pour la marque et que tout projet de renouvellement de ce véhicule doit s’aborder avec prudence.

Mais justement, Hyundai ose une stratégie pour le moins audacieuse en dévoilant un tout nouveau Tucson de cinquième génération au design vraiment très osé. Comme vous pouvez le voir sur ces premières images de l’engin tout juste révélé en Corée du Sud, il prend quasiment le contre-pied de la silhouette du précédent modèle et affiche un style en totale rupture. Il y a quelques semaines, déjà, c’est le petit Kona qui passait par un gros changement de design et dans le cas de son grand frère, c’est encore plus marqué.

Encore plus gros

Le nouveau Tucson de cinquième génération mesure 4,685 mètres de long alors que l’ancien se contentait de 4,51 mètres : il augmente donc sensiblement en taille et devient même l’un des plus gros modèles du segment des SUV familiaux compacts à cinq places.

Il en profite aussi pour arborer une planche de bord très moderne à l’intérieur, composée d’un très gros écran tactile central et d’un petit afficheur panoramique au-dessus du volant pour le combiné d’instrumentation.

Quels moteurs sous le capot ?

Pour l’instant, il faut se contenter de ces images mais on imagine que ce nouveau Tucson proposera toujours des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Il devrait arriver sur notre marché d’ici la fin de l’année 2026 ou au début de l’année 2027 au plus tôt. Cette approche stylistique est-elle la bonne pour conserver l’avantage face à ses nombreux rivaux ?