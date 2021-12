Maxi-fiche occasion du Hyundai Tucson 3 : un SUV coréen moins fiable qu'attendu

En bref

Le Tucson, c'est le SUV compact du constructeur coréen, cousin technique du Kia Sportage, et concurrent des Peugeot 3008, Renault Kadjar ou autres VW Tiguan et Ford Kuga. Nous allons nous intéresser ici à la troisième génération, qui reprend le patronyme Tucson après s'être appelée ix35 pour la génération précédente.

Et c'est un bon exemple de la montée en gamme des véhicules coréens. Sans mentir, il n'a pas grand-chose à envier à un Tiguan ou un 3008, en matière d'équipement, de qualité de fabrication, d'espace à bord, de motorisations. Peut-être peut-il tout de même envier le dynamisme du Peugeot, et la modernité de son habitacle. En effet, il est plus placide sur la route, et bien plus classique et sobre de présentation. Comme le... Tiguan !

Proposé en 4x2, 4x4, essence comme diesel, puis avec des motorisations micro-hybrides à partir du restylage de 2018, il laisse un choix assez large aux acheteurs. Et en matière de fiabilité, il fait malheureusement douter du bon niveau des marques coréennes en général. Mais, bien aidé par une garantie de 5 ans kilométrage illimitée quand on l'achète neuf, il se rattrape avec des prises en charges faciles de la part du constructeur. Tout n'est pas rose donc et les soucis qui ont émaillé sa carrière sont ici relevés. Mais au global c'est tout de même un outsider à ne pas oublier au moment de faire sa liste de modèles potentiels en occasion.