Le Tucson, c’est le best-seller du constructeur coréen en France mais également au niveau mondial. Apparu pour la première fois en 2004, il a réussi très rapidement à se faire une place sur le segment des SUV compacts. Au-delà des qualités intrinsèques des différents modèles, le constructeur a régulièrement choisi des partis pris esthétiquement osés et bien distincts à chaque changement de génération.

Et cela a fonctionné à chaque fois, et notamment lors de l’introduction de la génération actuelle, qui représente celle qui s’est le mieux vendue, malgré un style clivant et en totale rupture par rapport à la précédente. Ce 5ᵉ opus ne déroge pas à cette règle avec, une nouvelle fois, un design radicalement différent.

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L’époque où le Tucson se caractérisait par une face avant lumineuse assez spectaculaire et une poupe marquée par des feux en forme de crochets est désormais révolue. Place à quelque chose de moins tape-à-l’œil, mais toujours très moderne.

En effet, ce nouveau Tucson se démarque une nouvelle fois avec une identité forte. Cela passe tout d’abord par la disparition de la calandre, qui est dorénavant fermée mis à part sa partie inférieure avec des volets adaptatifs. On remarque immédiatement le bandeau lumineux qui parcourt toute la face avant, mais attention il est différent de ceux que l’on peut rencontrer ailleurs car la lumière est projetée sur la partie inférieure en biais. La signature lumineuse est constituée par des feux de jour verticaux très fins qui surplombent un bloc de projecteurs.

Si l’actuel Tucson mettait l’accent sur les courbes, le nouveau se caractérise surtout par des lignes de caisse très marquées, notamment au niveau des passages de roue très verticaux. C’est encore plus flagrant au niveau des ailes arrière très géométriques. Tout cela donne l’impression d’avoir à faire à un véhicule compact, or celui-ci grandit comme nous le verrons tout à l’heure. L’arrière reçoit pour sa part le même traitement que l’avant avec des feux en 3D saillants et un bandeau lumineux profitant de la même technologie.

Le nouveau Tucson est donc plus long que l’actuel. Il mesure désormais 4,56 m (soit + 5 cm). L’empattement progresse aussi avec un gain de 4 cm (2,72 m). De quoi bénéficier d’une meilleure habitabilité qu’aujourd’hui, d’autant plus qu’il possède une banquette arrière coulissante sur 15 cm, mais attention uniquement sur la version hybride rechargeable. Aucun souci aux places arrière avec un espace aux jambes et une garde au toit suffisants pour des adultes. Statu-quo en revanche au niveau du volume de chargement avec 695 litres.

Aux places avant, l’ambiance est très proche de celle de la Ioniq 3. Face au conducteur, on retrouve donc une réglette numérique de 9,9 pouces qui concentre la majorité des informations nécessaires à la conduite. Du côté du multimédia, on retrouve donc un écran rectangulaire mesurant entre 12 et 17 pouces suivant les finitions. Il permet d’accéder à une nouvelle interface Pleos Connect qui repose sur le système d’exploitation Android Automotive. Sur ce que nous avons pu voir, l’ensemble est fluide et facile à utiliser. Hyundai n’a pas cédé au tout numérique puisque des touches physiques persistent notamment pour la climatisation. À noter également de très nombreux rangements au niveau de la console centrale, que ce soit pour le conducteur ou le passager. La qualité des matériaux reste dans la très bonne moyenne de la catégorie.

Ce nouveau Tucson sera commercialisé avec seulement deux moteurs. La majorité des ventes sera la version hybride de 238 ch lancée en janvier 2027. Arrivera plus tard (2ᵉ quadrimestre) une déclinaison hybride rechargeable de 288 ch capable de parcourir 80 km en tout électrique grâce à une batterie de 17,1 kWh. Reste à savoir maintenant quelle configuration sera déclinée en deux ou quatre roues motrices.

Présenté à l’occasion du prochain Mondial de Paris, qui ouvre ses portes le 12 octobre prochain, il faudra être patient pour le découvrir sur nos routes car il arrivera début 2027.