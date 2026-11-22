Toujours très respectées dans le domaine des voitures haut de gamme, les marques Audi, BMW et Mercedes, traversent en ce moment une zone de turbulences. Ainsi, sur le marché chinois qui leur assurait de beaux bénéfices, les ventes sont en baisse. De plus, les constructeurs chinois viennent désormais les attaquer en Europe avec des modèles luxueux.

Sans pour autant délaisser le marché chinois, les constructeurs allemands veulent se relancer sur le marché européen en proposant de nombreux nouveaux modèles, que ceux-ci soient électriques ou thermiques fortement électrifiés. Si toutes les catégories de véhicules sont concernées par cette débauche de nouveautés il y aura bien entendu de nombreux SUV.

Le problème chinois

Pour Audi, BMW et Mercedes, le marché chinois a été pendant longtemps une manne financière importante. L’attractivité des modèles thermiques allemands et l’image de ces marques de prestige ont séduit le public chinois. Mais le marché chinois jusqu’ici en expansion s’est contracté et le public chinois s’est mis à acheter les voitures électriques des marques locales plus abordables que les modèles allemands et très bien adaptées au goût du public chinois. Résultat des courses, les ventes des modèles Audi, BMW et Mercedes sont en berne dans l’Empire du Milieu. Autre conséquence d’un marché chinois en net repli, les constructeurs chinois cherchent des débouchés en Europe. Ils sont prêts à produire sur le Vieux Continent (achat d’usines, production au sein d’usines d’autres marques ou construction d’usines sur place) pour éviter les taxes qui frappent leurs importations. Ces décisions ne font pas le bonheur des marques européennes qui doivent lutter contre des adversaires très ambitieux, dotés de moyens financiers très importants (avec souvent une aide de l’État chinois). Ses concurrents chinois se lancent désormais dans le domaine du luxe automobile, ce qui perturbe notre trio d’industriels : Audi, BMW, Mercedes.

De nouveaux modèles pour rebondir

Afin de retrouver des couleurs, Audi, BMW et Mercedes vont être obligés de s’adapter sur le marché chinois comme en Europe en restructurant leur offre, en diminuant leur catalogue de produits et en particulier les options disponibles, en réduisant leur production quitte à ce que cela entraîne la fermeture d’usines… Mais cela ne les empêchera pas pour autant de dévoiler de nouvelles générations de modèles, car pour sortir de l’ornière rien ne vaut une offre d’alléchantes nouveautés. Car les constructeurs chinois sont des champions lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle auto, d’ailleurs les marques allemandes vont s’inspirer des marques chinoises afin de réduire les temps de développement de leurs nouvelles autos, à l’image de ce qu’a fait Renault en développant en Chine la Renault Twingo 4 en moitié moins de temps que prévu. De plus, Audi, BMW et Mercedes sont concurrents sur de nombreux marchés et chacun de ces constructeurs est obligé d’avoir une gamme de modèles entrant directement en concurrence avec la gamme de ses deux plus proches rivaux.

Nouveautés électriques attendues : Audi A3 e-tron, BMW i1, Mercedes Classe A électrique

En France, c’est BMW qui tire le mieux son épingle du jeu en affichant des ventes supérieures à celles de Mercedes et d’Audi dans le segment du haut de gamme. Ainsi, les deux premiers modèles BMW sont les SUV BMW X1 et BMW iX1, des modèles qui vont être renouvelés en 2027. BMW est aussi le meilleur en ce qui concerne les ventes de sa berline compacte Série 1 qui se classe devant l’Audi A3. La berline BMW Série 1 qui attend toujours une déclinaison électrique BMW i1 qui arrivera en 2028, tandis que l’Audi A3, sa principale concurrente, a été revue légèrement cette année avec un nouvel intérieur. Quant à la nouvelle génération d’Audi A3, elle se fait attendre et elle utilisera (en 2028 si tout va bien) la nouvelle base SSP qui nécessite plus de temps de développement que prévu. Elle sera 100 % électrique avec architecture électrique 800 volts. En attendant, Audi propose la nouvelle Audi A2 e-tron, un véhicule monovolume électrique chargé de remplacer les Audi A1 et Audi Q2. Quant à la marque Mercedes, elle tire son épingle du jeu avec la nouvelle Mercedes CLA qui est disponible avec des motorisations électriques et micro-hybrides 48 V. Si l’actuelle génération du SUV Mercedes GLA se comporte encore très bien, il part bientôt à la retraite, car la nouvelle génération de Mercedes GLA existe désormais en électrique et les premières livraisons de ce modèle ont commencé. Pour le nouveau Mercedes GLA à moteur micro-hybrides 48V il faudra attendre début 2027 pour le voir en concession.

Les modèles thermiques font de la résistance

Parmi les nouveautés attendues, on trouve beaucoup de modèles électriques. Mais cela ne veut pas dire que les modèles thermiques ont dit leur dernier mot. Ainsi, le Mercedes GLC thermique - alors que le nouveau GLC électrique vient d’arriver – réalise encore de bons scores en figurant à la 77e place dans le classement des 100 voitures les plus vendues en France, la Classe A de Mercedes (qui sera finalement renouvelée en 2028 et existera en électrique et hybride) se classe à la 88e place, tandis que le nouveau SUV Audi Q3 fidèle aux motorisations thermiques, mais aussi micro-hybrides et hybrides rechargeables fait son apparition dans le Top-100. Mais l’avenir sera sans aucun doute électrique comme le confirme le nouveau BMW iX3 (85e) qui inaugure le style et la nouvelle plateforme Neue Klasse. Un modèle qui est plébiscité par les clients au point que l’usine hongroise qui le produit a été obligée de renforcer ses équipes de production pour absorber la totalité des commandes.