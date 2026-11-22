Marché automobile chinois en baisse, concurrence chinoise accrue en Europe, les marques allemandes spécialisées dans le haut de gamme ne sont pas à la fête. Cela ne les empêche pas pour autant d’imaginer de nouvelles générations de modèles. Parmi ceux-ci, il y a de nombreux SUV, mais ce ne sont pas les seuls puisque les berlines compactes ont aussi la cote et que les sportives électriques ont aussi leur mot à dire. Voici un rapide tour d’horizon de ce qui se prépare chez Audi, BMW et Mercedes dans le secret des bureaux d’études.

Les berlines

Berlines compactes

Audi A3

La future Audi A3 e-tron va inaugurer la plateforme SSP que prépare déjà depuis de longs mois le groupe Volkswagen. Des soucis d’intégration logicielle et une recherche de réduction des coûts ont contraint le groupe à différer l’arrivée de cette base technique. La SSP va servir à de nombreux modèles de toutes les marques du groupe et va remplacer les plateformes MEB et PPE. La future Audi A3 e-tron devrait être lancée en 2028 et ne devrait pas condamner dans un premier temps l’Audi A3 thermique. Celle-ci vient de recevoir dernièrement des améliorations au niveau de l’habitacle (photo) en adoptant une double dalle numérique incurvée pour l’instrumentation et le multimédia, mais aussi un tableau de bord modifié et une console remaniée. Elle va poursuivre sa carrière jusqu’en 2030, et peut-être même plus si elle bénéficie d’un nouveau restylage.

BMW Série 1 et BMW i1

La berline compacte de BMW se porte bien et ses ventes en France sont très correctes. Malgré tout, cette auto souffre de l’absence d’une version 100 % électrique, une BMW i1 que la marque munichoise envisage de lancer en 2028. À cette occasion, la BMW (i1) Série 1 électrique retrouvera des roues arrière motrices. En effet, la plateforme Neue Klasse oblige à installer l’électromoteur « principal » en position longitudinale sur l’essieu arrière tandis qu’un ou deux petits électromoteurs placés à l’avant peuvent transformer l’auto en véhicule à quatre roues motrices. Si pour la future BMW i1, la base technique utilisée est la Neue Klasse, pour la BMW Série 1 thermique ce ne sera pas le cas. L’actuelle génération (photo) qui a été lancée en 2024 devrait poursuivre sa carrière moyennant sans aucun doute un restylage qui pourrait être dévoilé en 2028 au moment du lancement de la BMW i1.

Mercedes Classe A

Chez Mercedes, on a envisagé de faire disparaître la Mercedes Classe A. Si la version quatre portes a bien disparu du catalogue du constructeur, la version Sportback reste en place et devrait y rester encore un petit moment, car la cinquième génération de cette berline compacte n’arrivera qu’en 2028. Elle va se servir de la plateforme MMA qu’utilise la Mercedes CLA pour être disponible comme sa grande sœur en version thermique micro-hybridée et en 100 % électrique. La version électrique devrait pouvoir rouler, avec la plus grosse batterie, jusqu’à 600 km sans être rechargée. Il y aura aussi des versions Mercedes-AMG dotées de trois moteurs zéro émission (deux à l’arrière, un à l’avant) afin d’obtenir des performances dignes d’une sportive.

Berlines familiales

Audi A4

La future Audi A4 se nommera Audi A4 e-tron et n’arrivera vraisemblablement qu’en 2029, alors qu’elle était prévue pour 2028. Ce retard est également à mettre (comme pour l’Audi A3 e-tron) sur le compte du développement de la nouvelle plateforme SSP. Une plateforme SSP qui va servir à de nombreux modèles du groupe Volkswagen et permettre une réduction des coûts en utilisant un grand nombre d’éléments communs entre toutes les nouvelles autos électriques du groupe VW. Pour l’Audi A4 e-tron, la marque aux anneaux patientera et laissera l’A3 inaugurer cette SSP et « essuyer les plâtres ». Pour l’Audi A4 e-tron, il faut que le système d’exploitation soit optimal et qu’il n’y ait aucun bug au lancement. En plus d’une plateforme difficile à développer, le retard au lancement de l’A4 e-tron peut également s’expliquer par des modifications qui ont été demandées de manière à améliorer l’habitabilité de cette auto qui aura fort à faire face à ses prochaines rivales que sont les BMW i3 et Mercedes Classe C électrique qui sont déjà sur le marché.

BMW Série 3 et BMW i3

BMW vient de lancer deux nouveaux modèles électriques, le SUV BMW iX3 et la berline BMW i3 qui utilisent la plateforme Neue Klasse. Mais la marque n’en oublie pas pour autant ses modèles thermiques, dont la nouvelle BMW Série 3 (photo) qui utilise toujours la plateforme CLAR. La production de cette berline vient d’ailleurs de commencer dans l’usine de Dingolfing en Allemagne (tandis que la BMW i3 est produite à Munich). Si la base technique est plus ancienne, la nouvelle Série 3 de huitième génération utilise à son compte le nouveau langage stylistique Neue Klasse et intègre également des technologies dernier cri empruntées aux nouveaux modèles électriques comme le BMW Panoramic iDrive, une nouvelle architecture électronique et de nouveaux systèmes d’aides à la conduite. La BMW Série 3 est disponible avec des motorisations essence micro-hybridées 48V (211 ch et 443 ch avec transmission intégrale xDrive) et de l’hybride rechargeable à partir de l’été 2027.

Mercedes Classe E électrique

C’est sans doute à l’occasion du Salon de Munich 2027 que Mercedes dévoilera sa nouvelle Mercedes Classe E électrique qui reprendra le flambeau de la Mercedes Classe EQE. Elle utilisera la plateforme MB.EA (une plateforme partagée avec la Mercedes Classe C électrique) et devrait disposer d’une autonomie de 700 à 800 km avec les versions les plus efficientes. Utilisant une architecture électrique de 800 volts, cette base technique permettra des temps de recharge courts sur des bornes ultrarapides. L’arrivée de la Mercedes Classe E électrique ne condamnera pas la version thermique qui grâce à un lifting en 2027 poursuivra sa route pendant quelques années.

Les breaks et monospaces

Audi A2 e-tron

En reprenant le nom de l’Audi A2 de l’année 2000 qui n’a pas connu le succès, Audi espère avec son Audi A2 e-tron fasse beaucoup mieux. De son ancêtre, ce modèle reprend le profil mono volume qui lui donne un petit air de monospace. Cependant, la ligne est plus aérodynamique avec un pavillon fuyant vers l’arrière. Il est vrai que le nouveau modèle mesure 4,32 m de long, soit 50 cm de plus que l’A2 première version ce qui lui permet d’affûter ses lignes et de se doter d’une habitabilité plus généreuse. Différences notables avec l’ancien modèle, la structure n’est plus en aluminium, mais en acier et il n’y a plus de moteur thermique sous le capot, mais un électromoteur. Lors de l’essai Caradisiac, l’essayeur a trouvé que ce modèle avait un style sympa et une présentation intérieure qualitative, un comportement routier correct, mais des tarifs élevés et des suspensions un peu fermes.

BMW i3 Touring

La BMW Série 3 dispose dans sa gamme d’une carrosserie break, la nouvelle BMW i3 aura aussi droit à sa version dotée d’un « sac à dos ». Cette BMW i3 Touring devrait être lancée en 2027 et bénéficiera de la même plateforme Neue Klasse que la carrosserie berline et reprendra l’ensemble de ses motorisations électriques.

Les SUV

SUV compacts

Audi Q3

Si elle a été lancée en juin 2025, la troisième génération de SUV Audi Q3 en est encore au stade du développement de gamme et après l’arrivée d’une motorisation diesel de 193 ch en début d’année, l’automne dernier a vu apparaître une motorisation hybride rechargeable e-hybrid de 204 ch. La prochaine évolution de ce modèle qui existe en version Q3 et Q3 Sportback (photo) devrait être l’apparition d’une version sportive SQ3 prévue pour 2027.

BMW X1 et iX1

Il va y avoir du changement pour le SUV compact de BMW. En effet, la marque munichoise va offrir un gros restylage au BMW X1 et le fera passer pour une nouvelle génération même s’il conserve la plateforme utilisée par l’actuelle troisième génération. Quant au BMW iX1 qui affiche de beaux chiffres de vente en France, il va bénéficier de la plateforme Neue Klasse et se doter d’une architecture électrique de 800 volts et de cellules de batterie implantées à même le châssis (dispositif cell-to-pack) afin d’obtenir une autonomie plus grande avec un poids réduit par rapport aux batteries « traditionnelles ». Ces deux modèles devraient être présentés vers la fin de 2027 pour une commercialisation dans la foulée.

Mercedes GLA et GLA électrique

La nouvelle génération du Mercedes GLA existe désormais en version 100 % électrique (Mercedes GLA électrique) et apparaîtra bientôt une version thermique dotée de moteurs essence micro-hybridés 48 V. Grâce à la plateforme MMA (la même que celle de la Mercedes CLA), le Mercedes GLA peut être doté de motorisations électriques (224 ch, 272 ch et 354 ch avec transmission intégrale 4Matic) et thermiques micro-hybridées (163 ch et 190 ch). Voilà de quoi permettre aux amoureux de ce style d’auto d’avoir le choix lors de l’achat.

SUV familiaux

Audi Q7

Le nouvel Audi Q7 est en vente pour le moment avec un moteur V6 diesel de 299 ch, mais des versions hybrides rechargeables arriveront au début de 2027, elles développeront 395 ch et 490 ch et devraient disposer d’une autonomie électrique de 80 km. Cela permettra d’échapper au malus écologique, mais pas à celui du poids. Rappelons que l’Audi Q7 à moteur diesel de rejets de CO2 importants (209 g/km) écope d’un malus écologique allant jusqu’à 80 000 € !

Audi Q9

Encore plus gros que l’Audi Q7, voici l’Audi Q9 qui adopte comme le Q7 un diesel de 299 ch fortement « malussé », avant de recevoir l’apport de motorisations hybrides rechargeables de 395 ch et 490 ch, dont l’autonomie électrique devrait être proche des 80 km. D’une longueur de 5,31 m et de 2,21 m de large, le modèle est impressionnant et l’habitacle est très luxueux et peut être aménagé en version 6 ou 7 places. À ses côtés, l’Audi Q7 passerait pour un bébé lui qui ne mesure que 5,06 m de long.

BMW iX4

Si les commandes de ce nouveau SUV coupé électrique (le précédent BMW X4 « thermique » avait disparu du catalogue en France) sont d’ores et déjà ouvertes, le lancement commercial n’interviendra qu’en mars 2027. Le BMW iX4 est la version « coupé » du BMW iX3 et reprend sa plateforme Neue Klasse, son style (sauf pour la partie arrière bien entendu) et une partie de ses motorisations électriques, mais avec davantage de puissance pour la motorisation d’entrée de gamme iX4 40 (374 ch au lieu de 320 ch). De plus il va inaugurer, en commande au début de l’an prochain, une motorisation plus puissante de 612 ch (iX4 60 xDrive) qui arrivera aussi sur le iX3 tandis que la motorisation intermédiaire est la même : iX4 50 xDrive de 469 ch. Du fait d’une ligne de toit fuyante vers l’arrière, la capacité du coffre est moins élevée, elle est de 490 litres au lieu de 520 litres pour le BMW iX3.

BMW X5 et iX5

Les premières livraisons du BMW X5 et de sa déclinaison électrique BMW iX5 (une première pour ce modèle) sont prévues, en France, pour le mois de mars 2027. Pour le BMW X5 on aura droit à deux modèles à motorisation hybride rechargeable (X5 50e xDrive de 490 ch et X5 M60e xDrive de 612 ch) et une motorisation électrique pour le BMW iX5 60 iDrive (578 ch et 850 km d’autonomie). Les deux modèles thermique et électrique, s’ils adoptent le style Neue Klasse et les équipements intérieurs que l’on trouve sur le BMW iX3 ne disposent pas de la plateforme Neue Klasse. Ils se contentent d’une version améliorée de l’ancienne plateforme CLAR qui équipait déjà la quatrième génération du BMW X5. Il convient de noter que sur certains marchés (ou sur demande sur le marché français), le BMW X5 de cinquième génération est disponible avec des motorisations essence et diesel micro-hybridées.

Mercedes mini Classe G

Légèrement plus compact que son grand frère (on parle de quelques centimètres de différence) et également moins haut, le Mercedes mini Classe G ou « Little G » devrait arriver fin 2027 ou en 2028. Un peu moins à l’aise en tout-terrain que la Classe G, il sera disponible en version électrique (avec deux moteurs pour bénéficier d’une transmission intégrale), mais aussi en version thermique pour le marché américain (en France cette possibilité pourrait ne pas être disponible). Il s’inspirera du style du Mercedes Classe G et devrait être proposé à un tarif plus « abordable ».

Mercedes Classe G Cabriolet

C’est officiel, il y aura bien un Mercedes Classe G Cabriolet. À l’inverse du modèle cabriolet qui était sur la version trois portes de la première génération de Classe G, ce nouveau cabriolet utilise la base cinq portes du modèle tout-terrain. Il est doté d’une capote en toile qui est électrifiée et se replie sur le coffre à l’arrière du véhicule couvrant celui-ci et sa demi-porte qui reste à ouverture latérale. Ce modèle cabriolet pourrait arriver en 2027 et se verra doté d’une motorisation thermique et également d’une motorisation 100 % électrique (avec deux électromoteurs).

Mercedes-AMG GT SUV

AMG s’est décidé à créer un SUV entièrement électrique et le résultat est plutôt flatteur. L’allure générale du Mercedes-AMG GT SUV est dynamique et ce modèle se dote aussi de trois électromoteurs à flux axial. Ceux-ci développent une puissance phénoménale de 1 169 ch lorsque le « boost » est enclenché (pendant 63 secondes maximum) sur la version la plus sportive « 63 » qui développe à allure plus réduite 721 ch. On peut également choisir ce modèle Mercedes-AMG GT SUV en version moins puissante, ainsi la « 53 » dispose de 367 ch de base et 544 ch avec le boost et la « 55 » affiche 721 ch ou 816 ch avec le boost. Ce modèle reprend la base technique AMG EA qu’utilise la berline quatre portes Mercedes-AMG GT. Il reprend également le cockpit de la belle avec ces larges écrans numériques tournés vers le conducteur (le passager peut avoir droit à son propre écran en option). Pour simuler le bruit d’un moteur thermique, AMG a implanté la bande-son d’un V8 AMG GT R avec une simulation de changements de rapports via des palettes. Le résultat est bluffant.

Les sportives

Audi Nuvolari

Supercar hybride rechargeable limitée à 499 exemplaires, l’Audi Nuvolari développe 1 001 ch grâce à un V8 hybride suralimenté de 4 litres de cylindrée, un V8 emprunté à la Lamborghini Temerario. Le coupé Audi Nuvolari, du nom du célèbre coureur automobile italien Tazio Nuvolari, affiche un style sportif fait de lignes tendues, une matière brute qui peut se déplacer à 350 km/h en pointe et passer de 0 à 100 km/h en 2,6 secondes. Cette auto est en vente et pour se la procurer il faut débourser 500 000 €.

BMW M3 électrique

Une nouvelle ère s’ouvre pour les sportives. Pénalisées par un malus écologique exorbitant, elles s’essaient désormais à la motorisation électrique. C’est le cas de la nouvelle M3 électrique que Caradisiac a testé sur le circuit d’essai de BMW à Miramas dans les Bouches-du-Rhône. Avec quatre moteurs électriques (deux par essieu), une puissance démoniaque de 850 ch et un couple qui ne l’est pas moins (1 200 Nm), la bête « pisse le feu » ! Et malgré un poids qui doit dépasser les 2,2 tonnes, la BMW M3 électrique vire à plat, sait se montrer joueuse avec un train arrière qui pivote au lever de pied et sur les freins. C’est une réussite, seul le bruit la bande sonore (simulation d’un bloc six cylindres) fournie avec l’auto n’est pas ce qui se fait de mieux. Pour le moment la belle est encore vêtue d’un beau camouflage dont elle va se débarrasser dans quelques semaines.

Mercedes AMG GT 4 portes

Pour sa Mercedes-AMG GT quatre portes, la division sportive de l’étoile a mis les petits plats dans les grands. Une plateforme spécifique AMG EA (architecture électrique de 800 volts) sur laquelle reposent trois moteurs électriques à flux axial développant 1 169 ch (avec le boost, 721 ch en mode normal) pour la version « 63 » la plus puissante. Pour la version « 53 » on se contentera de 544 ch au maxi et 816 ch pour la version « 55 ». Et si l’on adopte une allure calme avec les grosses batteries que reçoit cette auto, on peut rouler jusqu’à 800 km (cycle mixte WLTP) ! Voilà de quoi se déplacer pendant de longues heures à allure réglementaire. Aussi à l’aise sur la route que sur la piste (où elle peut atteindre les 300 km/h), cette Mercedes-AMG GT 4 portes est une vraie réussite. Dommage que son tarif soit si élevé : minimum 117 100 €.