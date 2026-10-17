1 169 ch et un faux bruit de V8 généré par l'IA : découvrez le tout premier SUV électrique d'AMG
Pour la toute première fois de son histoire, AMG, le préparateur de Mercedes, s’est attaqué à la conception entière d’un SUV. Entièrement électrique, l’AMG GT SUV réunit les technologies les plus pointues du groupe allemand, avec à la clé une puissance qui dépasse les 1 000 ch.
L’AMG GT SUV est bâti sur la plateforme AMG EA, inaugurée par la berline 4 portes AMG GT. Ce colosse mesure 5 mètres de long, 2 mètres de large et pèse plus de 2,7 tonnes, entrant dans le cercle des SUV électriques supersportifs de plus de 1 000 ch aux côtés du nouveau Porsche Cayenne Turbo.
AMG n’a pas mégoté sur les moyens pour le développement de son premier SUV électrique, avec une fiche technique toute aussi impressionnante que la berline : une puissance maximale de 1 169 ch pour la version la plus méchante, « 63 », délivrée grâce à 3 moteurs électriques de conception inédite. Ces moteurs à flux axial, conçus par le Britannique Yasa (propriété de Mercedes), offrent un niveau de performance supérieur, un meilleur refroidissement et davantage de compacité.
Le résultat en termes de performances pures est édifiant pour un engin revendiquant pratiquement 2,7 tonnes sur la balance. Le 0 à 100 km/h est expédié en 2,5 secondes, le 0 à 200 km/h en 7,2 secondes et la vitesse de pointe est bridée à 270 km/h.
Un moteur, un homme
La singularité d'AMG c'est de confier l'assemblage d'un moteur entier à une seule personne. D'ailleurs, une plaque avec le nom et la signature de l'ouvrier atteste de cette confection artisanale. C'est toujours le cas avec ce moteur électrique, ou une plaque est placée discrètement sous le capot avant. AMG a même gravé les coordoonées GPS d'Affalterbach.
Pour alimenter cette cavalerie sans faiblir, le constructeur a implanté des batteries de très grosses capacités, allant de 106 à 128 kWh selon les versions, pour une autonomie maximale de 700 km selon le cycle WLTP. Ce qu’il faut retenir, c’est que ces batteries disposent d’une conception inspirée de la compétition avec un refroidissement spécifique par huile. Pour délivrer une puissance élevée lors d’accélérations répétées et en récupérer un maximum en décélération, les cellules baignent dans une huile spéciale non conductrice.
La version reine, « 63 », délivre en continu environ 720 ch et peut envoyer un boost additionnel de plus de 400 ch sur une durée de 63 secondes. Le système fonctionne sous une tension de 800 V, ce qui permet d’encaisser des puissances de recharge très élevées. Selon AMG, cette batterie peut accepter jusqu’à 710 kW de puissance sur une borne compatible. À ce jour, peu de bornes aussi puissantes sont déployées en France, mais sur une station « classique » de 300 kW, passer de 10 à 80 % de charge ne demande qu'un petit quart d'heure d'arrêt.
Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, le véhicule revendique également un comportement routier capable de faire oublier ses 2 700 kg en ordre de marche. Cela est rendu possible grâce à une suspension pneumatique pilotée, une barre antiroulis active qui régule l’assiette en temps réel et des roues arrière directrices (de série) permettant de pivoter jusqu'à 6 degrés à basse vitesse. La transmission intégrale entièrement variable gère quant à elle la répartition du couple roue par roue pour maîtriser l’effet vectoriel et catapulter le monstre en sortie de virage.
Ce SUV a beau être électrique, AMG ne renie pas son ADN pour autant. Le préparateur n’a pu s’empêcher d’implanter une bande sonore à bord de son modèle, histoire de rappeler aux clients les sensations « mécaniques » d’antan. En effet, les ingénieurs du son ont enregistré des centaines d’heures de son d’un V8 d’AMG GT-R pour les modéliser à coup d’intelligence artificielle et ainsi les reproduire fidèlement à l’intérieur comme à l’extérieur. Le résultat est plutôt réaliste, avec en prime une simulation de changements de rapports via des palettes, de fausses ruptures de charge et des impulsions physiques dans les sièges et les haut-parleurs. Ce subterfuge devrait immerger le conducteur dans l’ancien monde.
Visuellement, AMG a adapté les codes de l'AMG GT 4 portes au monde du SUV avec une silhouette plutôt basse et musclée. On retrouve les points forts visuels tels que le capot plongeant, les épaules galbées, et une partie arrière très expressive composée d’un masque noir et de six optiques circulaires avec une étoile lumineuse.
Le cockpit est dominé par un large écran divisé en 3 zones, dont une dédiée au passager. Le moniteur principal est peut-être orienté un peu trop vers la gauche ou (« un peu trop »). Les sièges Performance AMG (en option) avec appuie-têtes intégrés offrent un excellent maintien, tandis que le volant est équipé de boutons-molettes et à bascule pour les commandes sportives. Les palettes du volant permettent un contrôle précis de la récupération d’énergie ou, au contraire, de simuler les rapports comme expliqué précédemment.
Les passagers arrière bénéficient non seulement d'une position assise droite et confortable, mais aussi d'un espace pour la tête très agréable. Une banquette trois places est disponible en option. Dans les deux cas, les dossiers des sièges arrière peuvent être rabattus séparément, permettant une configuration intérieure flexible selon les besoins.
Trois versions seront proposées :
« 53 » : 367 ch de base et un boost de 544 ch,
« 55 » : 721 ch de base et jusqu’à 816 ch,
« 63 » : 721 ch et jusqu’à 1 169 ch avec boost.
La gamme débute à 113 050 € pour la version d'entrée de gamme, l’AMG GT 53 SUV, dont les commandes s'ouvrent dès le 20 octobre. Les variantes GT 55 et GT 63 seront lancées au printemps 2027.
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