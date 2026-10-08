Le nouveau BMW iX4, rival du Porsche Macan Electric, promet des records d’autonomie

Ne dites pas que vous êtes surpris : Bmw reconstruit sa gamme de SUV familiaux comme la marque le faisait déjà au temps du X3 thermique, avec une nouvelle variante de carrosserie « façon coupé » remplaçant le précédent X4. Sauf que désormais, cette paire de SUV aux variations de carrosserie s’articule sur la plateforme Neue Klasse 100 % électrique.

Après le iX3, voilà donc le nouveau BMW iX4. Sa face avant est quasiment la même que celle du récent iX3, mais avec une poupe bien plus fuyante et un peu galbée façon « sportive ». L’idée de ce nouveau SUV mesurant 4,78 mètres de long (comme le iX3) pour 1,89 mètre de large et 1,59 mètre de haut (contre 1,63 mètre pour le iX3) sera sans doute de piquer quelques clients au Porsche Macan Electric, lui aussi dessiné « à la façon d’un coupé ».

Le même intérieur et plus de puissance

Sans surprise, ce nouveau iX4 récupère la même planche de bord que le iX3 avec le gros écran tactile central parallélépipédique, le petit volant au look sportif et la grande barre d’informations projetées au bas du pare-brise. Les finitions et autres selleries diffèrent un peu et les passagers arrière se sentiront probablement un tout petit peu moins à l’aise à cause de la garde au toit réduite. BMW annonce un volume de coffre de 490 litres, à comparer aux 520 litres du iX3.

Comme pour le iX3, on retrouve une version 40 à propulsion mais sa puissance maximale est de 374 chevaux contre 320 pour le iX3 40, avec la même batterie de 82,6 kWh de capacité nette. Le IX4 50 xDrive développe comme le iX3 50 xDrive 469 chevaux via une transmission intégrale et possède des batteries de 108,7 kWh de capacité nette. Enfin, l’iX4 inaugure le niveau 60 xDrive avec une puissance maximale portée à 612 chevaux (0 à 100 km/h en 3,9 secondes et vitesse maximale limitée à 240 km/h). Cette version arrivera prochainement au catalogue du ix3.

Jusqu’à 828 kilomètres d’autonomie !

Reprenant l’architecture à 800 volts permettant de prendre jusqu’à 400 kW de puissance en courant continu, le iX4 revendique jusqu’à 828 kilomètres d’autonomie WLTP en version 50 xDrive (contre 638 pour le iX4 40 et 777 au maximum pour le 60 xDrive). C’est à ma connaissance un record pour les SUV électriques sur notre marché actuellement, même si la berline ix3 va encore plus loin (jusqu’à 900 km).

A partir de 73 950€

Le BMW iX4 débutera à 73 950€ en version 40 et finition M-Sport. L’addition pourra monter jusqu’à 96 950€ pour le 60 xDrive en finition M Sport Pro. A titre de comparaison, le iX3 débute lui à 64 550€. Le iX4 se veut donc plus élitiste, mais aussi plus équipé en série : il possède d’ailleurs un amortissement piloté « SelectDrive M » alors que le ix3 se contente d’un système passif à butées hydrauliques.