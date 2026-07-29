La nouvelle limousine d’Audi se nomme Q9 et n’est plus une berline

Les grandes limousines sont en voie de disparition. L’Audi A8, apparue en 1994, va prochainement nous quitter et ne sera pas remplacée. Elle incarnait le luxe, la technologie et tout le savoir-faire du constructeur allemand.

Néanmoins, le porte-étendard de la firme n’est pas abandonné pour autant. Il prend la forme d’un grand SUV et inaugure l’appellation Q9. Sans surprise, il s’agit du plus gros SUV de la gamme, mais ses mensurations impressionnent : 5,31 m de long, 2,21 m de large et 1,81 m de haut. Il devient plus imposant que les BMW X7 et Mercedes GLS.

Calandre béante, optiques à double étage, jantes de 23 pouces, son design relativement sage ne peut dissimuler son gabarit. Comme à son habitude, Audi a soigné l’éclairage de son dernier-né. C’est ainsi qu’il adopte à l’arrière des feux OLED incurvés en trois dimensions, permettant une plus grande liberté de dessin et une meilleure visibilité. Ce n’est pas tout puisque les clignotants sont projetés directement au sol.

De l’espace pour tous

La grande force de ce Q9 se situe à l’intérieur. Afin de pouvoir y pénétrer sans effort, l’auto s’équipe pour la première fois de portes électriques, dont l’angle d’ouverture atteint 90°. Proposé en sept places, il sera possible d’opter pour une configuration à six places. Tous les sièges sont électriques (ceux de l’avant sont ventilés, chauffants et massants), tandis que les accoudoirs peuvent être chauffants en option ! Grâce à un grand empattement de 3,14 m, la marque promet un espace généreux au troisième rang.

Pour apporter un maximum de lumière à cet habitacle, le pavillon se dote du plus grand toit panoramique de la marque, d’une surface supérieure à 1,5 m2. Il s’ouvre et s’occulte via neuf segments commandables individuellement.

Un diesel pour le moment

Quant au conducteur, il profitera d’une planche de bord au design très proche des dernières productions. Le combiné d’instrumentation de 11,9 pouces est accompagné d’un écran tactile de 14,5 pouces, le tout regroupé sous une même dalle. Le passager ne sera pas jaloux grâce à son propre écran de 12,3 pouces.

Le système d’infodivertissement, fonctionnant sous Android Automotive, est pourvu de plusieurs applications : jeux, vidéo, navigation, musique, stationnement, recharge… Il est aussi agrémenté de ChatGPT pour rechercher différentes informations.

Pour le moment, Audi n’indique que la mécanique disponible en France. Il s’agit d’un diesel, déjà vu sur le Q5 et le Q7 notamment. Ce V6 TDI développe 299 ch et 630 Nm de couple et s’aide d’une hybridation forte de 24 ch et 370 Nm de couple. La transmission intégrale quattro fait bien sûr partie de la dotation de série, de même que la boîte tiptronic à huit rapports. Audi prévoit les motorisations hybrides rechargeables, de respectivement 395 et 490 ch. Si la chaîne de traction reste inchangée, elles devraient être homologuées pour 80 km d’autonomie en électrique.

La disponibilité ou non de la version SQ9 n’est pas encore précisée, tout comme les tarifs. Les commandes seront ouvertes très prochainement pour des livraisons prévues en décembre.