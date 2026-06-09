Le nouvel Audi Q7 fait peau neuve, mais conserve un moteur de " l'ancien monde "

Il était temps ! Voici depuis plus de dix ans que la deuxième génération de l’Audi Q7 sillonne nos routes, une éternité à l’échelle automobile. Souvenez-vous, le premier opus avait marqué son époque en installant sous son capot l’unique V12 diesel de l’histoire avec au programme 500 ch et un couple de 1 000 Nm. Le deuxième opus se voulait plus sage dans sa version SQ7 TDi : V8 de 435 ch et 900 Nm.

Pour son nouveau venu, Audi s’assagit à nouveau, mais conserve toujours un moteur diesel au catalogue, le seul à son lancement. Il s’agit d’un bloc déjà vu sur le Q5, en l’occurrence un V6 3.0 développant 299 ch et 630 Nm de couple, doté d’une hybridation (24 ch et 370 Nm de couple additionnels) et d’un compresseur électrique. En toute logique, cette mécanique est associée à une boîte automatique tiptronic à huit rapports et à la transmission quattro. Audi prévoit les motorisations hybrides rechargeables, déjà sous le capot de l’actuelle génération, de respectivement 395 et 490 ch au premier trimestre 2027. Si la chaîne de traction reste inchangée, elles devraient être homologuées pour 80 km d’autonomie en électrique.

Des clignotants inédits

Côté style, Audi ne révolutionne pas son Q7. Il adopte l’imposante calandre single frame, l’éclairage à deux étages, et un profil sage et plus rectiligne qu’auparavant. La lunette arrière n’est pas particulièrement inclinée afin de préserver l’espace à bord, tandis que les feux arrière sont proches de ceux d’un Q3. Encore une fois, la marque a particulièrement soigné les signatures lumineuses, que ce soit à l’avant comme à l’arrière, avec plusieurs propositions.

L’intérêt de l’Audi Q7 réside principalement dans son intérieur, vaste et luxueux. Proposé en cinq places de série, vous pouvez également opter pour une déclinaison à six ou sept places en option. Les sièges individuels de la deuxième rangée profitent d’un réglage en longueur électrique et doivent laisser suffisamment de place pour accéder au troisième rang. En configuration à cinq places, le volume du coffre varie de 581 à 670 litres, des chiffres inférieurs à l’actuel : 887 litres en cinq places. En revanche, il fait mieux une fois tous les dossiers rabattus : jusqu’à 2 075 litres.

Sur les finitions Avus et S line, les passagers profiteront d’un nouveau type de toit ouvrant panoramique avec une fonction opacifiante et surtout éclairée ! Pas moins de 78 LED sont directement intégrées aux panneaux de verre.

Les occupants de l’avant profiteront d’une planche de bord proche de celle de l’Audi A6 avec notamment une grande dalle face au conducteur regroupant le combiné d’instrumentation et le système multimédia. Bien sûr, le « copilote » n’est pas en reste grâce à un troisième écran. En revanche, la console centrale est nouvelle avec notamment deux zones de recharge par induction (25 watts chacune).

Si les livraisons de ce Q7 sont attendues en octobre prochain, les commandes sont d’ores et déjà ouvertes. Pour le moment, le Q7 n’est disponible qu’en diesel et en deux finitions, S line et Avus, à partir de 99 150 €. Ce tarif paraît bien élevé puisque l’actuelle génération est vendue moins cher (97 170 €) en version hybride rechargeable.