C’était un des piliers de l’optimisation des achats au sein des grandes multinationales. En déployant une politique automobile unique à travers le monde ou du moins dans chaque grand ensemble mondial, les multinationales négociaient des rabais colossaux avec les constructeurs. Un temps révolu.

La publication ce 16 novembre de l’édition 2026 du Guide mondial de la mobilité par Ayvens, dresse le constat d’une balkanisation inédite du marché automobile professionnel. L’étude (48 pays) démontre que la bascule vers la voiture électrique rend caduque toute tentative d’approche globale. Le choix des véhicules répond à une géographie morcelée, dictée par les fiscalités nationales et surtout l’accès encore très inégal aux infrastructures de recharge.

Une géographie de l’électron à plusieurs vitesses

Le rapport Ayvens identifie, seulement 15 marchés1 électriquement « développés », situés principalement en Europe de l’Ouest, du Nord et en Chine. Ailleurs, la situation est d’une profonde hétérogénéité, forçant les gestionnaires des multinationales à faire du sur-mesure.

L’étude met ainsi en lumière, le paradoxe de marchés automobiles historiques. Les États-Unis, le Japon ou l’Australie, se retrouvent relégués au rang de marchés « émergents » tant la voiture à betterie peine à percer massivement.

En Amérique du Nord, la situation est si morcelée, qu’Ayvens et son partenaire Wheels, ont dû concevoir une méthode d’évaluation État par État pour développer les parcs d’entreprises. Imposer du 100 % électrique se justifie en Californie ou au Québec, mais confine à l’imprudence logistique au Texas ou dans d’autres juridictions moins équipées.

À l’inverse, de nouveaux champions émergent. Thaïlande, Malaisie ou Turquie, surprend pas l’accélération foudroyante de leur transition. Une question de volonté politique, bien aidée par un réseau d’infrastructures performant.

Une partition liée à l’infrastructure

À l’échelle de la planète, le déploiement poursuit sa course folle. Le nombre de bornes publiques a plus que triplé en trois ans. Passant de 2,5 millions en 2022 à plus de 7 millions en 2025.

Derrière ce chiffre global, se cache une hyperconcentration. La Chine dispose à elle seule de 80 % du parc mondial de bornes de recharges publiques, selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE). Pendant ce temps, les points de charge peinent à croître dans les vastes régions des Amérique et de l’Europe de l’Est.

« Dans un environnement de mobilité de plus en plus complexe et fragmenté, il est plus que jamais essentiel pour les gestionnaires de flottes globalisées de comprendre les dynamiques propres à chaque marché » résume Gavin Eagle, Directeur mondial des comptes clés internationaux chez Ayvens. Charge à eux de devenir experts en géopolitique.