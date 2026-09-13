L’industrie automobile vit un tournant historique. Longtemps moqués dans les années 2000 pour leurs problèmes de fiabilité ou de sécurité, les constructeurs chinois débarquent aujourd’hui en force sur le marché européen.

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Des marques comme MG, BYD, ou encore Xpeng ne se cachent plus : elles arrivent avec des navires rouliers gigantesques capables de transporter des milliers de véhicules d’un coup, prêtes à séduire massivement les automobilistes français et européens.



Ce basculement fulgurant s’explique par une décision politique majeure : l’interdiction de la vente de voitures neuves à moteur thermique en Europe pour 2035. Cette mesure a créé un appel d’air pour l’industrie chinoise, qui avait anticipé ce virage depuis de nombreuses années. Comme l’explique Flavien Neuvy, Directeur de l’Observatoire Cetelem, le passage au 100 % électrique a complètement rebattu les cartes du marché mondial : « Ils sont devenus de véritables spécialistes, très bons sur la batterie électrique », effaçant ainsi les barrières technologiques qui protégeaient historiquement les constructeurs européens.

Le secret de BYD : « On fait tout de A à Z »

La force de ces nouveaux venus réside dans leurs tarifs particulièrement agressifs. Ce tour de force repose sur deux piliers : un soutien financier colossal de l’État chinois, entre 2009 et 2024 à hauteur de 230 milliards de dollars, mais aussi une redoutable maîtrise de la chaîne de production. Dorothée Bonassies, Directrice Générale de Byd France, résume cette stratégie : « La caractéristique de BYD par rapport à n’importe quel constructeur, c’est son intégration verticale. On fait tout de A à Z. » De l’extraction des matières premières pour les batteries jusqu’à l’assemblage et la logistique, cette autonomie permet de casser les prix de revient.

Face à des voitures européennes devenues de plus en plus inaccessibles financièrement au fil des années, l’offre chinoise tombe à pic pour le budget des ménages. La marque MG, sous pavillon chinois, réalise par exemple de très bons scores en France en se positionnant comme une alternative abordable et rassurante, appuyée par un vaste réseau de concessionnaires. Son directeur, Julien Robert, assume cette volonté de démocratiser l’automobile moderne : « On ne casse pas les prix, on vend le bon produit avec la bonne technologie au juste prix. »

« A modèle équivalent, je n’ai aucune raison de choisir une voiture européenne »

Au-delà de l’aspect purement tarifaire, l’offensive chinoise s’appuie massivement sur une conception de l’automobile repensée autour du logiciel et de l’expérience utilisateur. Les constructeurs chinois conçoivent désormais leurs habitacles comme de véritables espaces ultra-connectés, proposant des écrans panoramiques, des commandes vocales très avancées et des mises à jour à distance régulières. Cette maîtrise logicielle séduit particulièrement une clientèle moderne, de plus en plus sensible à la technologie embarquée et à la fluidité des systèmes d’infodivertissement. « A modèle équivalent (prix et équipement), je n’ai aucune raison de choisir une voiture européenne qui charge moins vite, qui consomme plus et qui accuse un retard certains en dans les technologies » explique Bertrand, propriétaire d’un Xpeng G6. Sur ce point précis, les marques historiques européennes, parfois limitées par des architectures électroniques plus anciennes, doivent redoubler d’efforts pour rivaliser avec cette offre numérique devenue un argument de vente central.

« La dépréciation des modèles chinois suit la même courbe que celle des modèles européens »

Pour pérenniser ce succès et lever les ultimes doutes des consommateurs, ces nouveaux acteurs ont également compris l’importance cruciale du service après-vente. La majorité des marques chinoises déploient rapidement des réseaux de concessions physiques ou s’associent à de grands groupes de distribution automobile français. Jaecoo et omoda on déjà ouvert près de 80 points de ventes et de réparation alors que BYD ne cesse d’étendre son emprise. Ce n’est que le début car une dizaine de marques vont faire leur entrée sur le marché Européen et Français. C’est déjà le cas en 2026 avec Geely, Zeekr ou encore Chery. Cette implantation locale et tangible rassure concrètement l’acheteur, lui prouvant que ces marques s’installent sur le marché européen pour y rester à très long terme.

Reste la question fatidique de la revente, une crainte logique et majeure pour les acheteurs de véhicules neufs. Sur ce point, les données du marché de l’occasion se veulent rassurantes. Selon Stephane Laffont, expert de la cote à La Centrale, « la dépréciation des modèles chinois suit globalement la même courbe que celle des modèles européens, avec une perte de valeur tournant autour de 45 % au bout de trois ans. La différence réside simplement dans un prix d’achat initial plus bas, ce qui limite la perte d’argent en valeur absolue pour le propriétaire ».

Les constructeurs Chinois font preuve d’une agilité remarquable pour s’adapter aux obstacles

Évidemment, l’Union européenne ne reste pas les bras croisés face à cette déferlante. Pour protéger son industrie et ses emplois, Bruxelles a instauré d’importantes taxes douanières supplémentaires sur les véhicules électriques importés de Chine. En France, cette riposte politique s’est également traduite par la suppression pure et simple du bonus écologique gouvernemental pour les modèles qui ne sont pas fabriqués sur le sol européen, infligeant un coup de frein à leurs ventes.

Mais les constructeurs Chinois font preuve d’une agilité industrielle et stratégique remarquable pour s’adapter à ces obstacles. En quelques mois, ils ont basculé vers les technologies hybrides et hybrides rechargeables, totalement exemptées de ces surtaxes. Pour Julien Robert de MG Motor, le constat est clair : « Les véhicules hybrides, pour nous, c’est la solution du moment. ».

Mieux encore, ils construisent leurs propres usines en Europe (comme BYD en Hongrie) et ouvrent des centres de recherche et développement sur notre sol pour concevoir les citadines du segment B, particulièrement prisées en France, à l’image de Chery. Enfin, pour achever de convaincre, BYD déploie son propre réseau de 3 500 bornes ultra-rapides capables de recharger un véhicule en 5 minutes, éliminant le dernier frein à l’achat.

Pas encore capables de bousculer le podium dominé par Renault et Peugeot dans l’Hexagone leur progression devient malgré tout suffisamment nette pour peser dans les équilibres du marché. Leur part de marché représente environ 5 % du marché. Un niveau encore modeste mais en progression, selon Marie Laure Nivot, experte stratégie de AAA DATA.

Les constructeurs Européens en retard

Cette situation met en lumière un immense paradoxe politique : l’Europe exige une transition écologique rapide vers l’électrique, mais pénalise les seuls constructeurs capables de proposer des modèles abordables. La percée chinoise n’est pas un simple phénomène de mode, mais une métamorphose profonde et durable du parc automobile. L’avance technologique de ces nouveaux géants est telle que de nombreux constructeurs européens historiques signent désormais des partenariats avec eux pour combler leur propre retard. « Aujourd’hui ils n’ont plus trop le choix en fait. Parce qu’ils sont en retard sur l’électrique. Aujourd’hui c’est une béquille importante, reste à savoir qui sera l béquille de l’autre dans le futur, commente Pierre Olivier Marie, journaliste de Caradisiac.