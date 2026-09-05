La guerre des marques chinoises : 21 990€ pour la BYD Dolphin G hybride rechargeable

Le groupe automobile chinois en réussite depuis quelques mois en Europe, c’est clairement Chery. Non seulement le constructeur profite du gros succès de ses Jaecoo 5 et 7 hybrides rechargeables, mais il vient aussi de lancer des Omoda très intéressants eux aussi et prépare l’arrivée de la marque Chery avec des prix encore plus attractifs.

Pas question chez Byd de se laisser marcher dessus, évidemment : la division française du leader mondial de l’automobile chinoise réplique avec plusieurs offres.

Enfin un (petit) bonus écologique pour les BYD électriques

Tout d’abord, BYD annonce que ses véhicules 100 % électriques bénéficient enfin d’une prime CEE. Ces derniers n’ont pas le droit au vrai « bonus » en raison de leur fabrication chinoise (pour l’instant…) mais ils reçoivent désormais une prime CEE de 365€ pour les clients particuliers et de 555€ pour les sociétés. Rappelons que les produits rivaux construits en Europe bénéficient eux d’une prime CEE d’au moins 3 500€, qui peut dépasser de très loin les 5 000€ sous certaines conditions.

Des loyers serrés pour les hybrides rechargeables de BYD

BYD publie également de nouvelles offres de location longue durée pour ses modèles hybrides rechargeables. « Les ATTO 2 DM-i, SEALION 5 DM-i et SEAL U DM-i sont disponibles respectivement à partir de 295 €, 309 € et 399 € par mois, sans apport », peut-on lire dans un nouveau communiqué officiel. La nouvelle Dolphin G DM-i, cette « citadine » hybride rechargeable, tombe carrément à 199€ par mois mais avec un premier apport de 1 400€ tout de même.

La Dolphin G hybride rechargeable quasiment au prix d’une MG3 !

Encore plus fort, la Dolphin G reçoit en ce moment 2 000€ de remise ce qui fait baisser son prix de base à 21 990€ en version 175 chevaux à batteries de 7,4 kWh et à 24 990€ en version 212 chevaux à batteries de 18,3 kWh. La première peut rouler 40 km en mode 100 % électrique d’après la norme WLTP, la seconde 105 km. Elle se retrouve ainsi à seulement 2 000€ de plus en prix de base que la MG3 Hybrid + à simple hybridation, même si cette dernière bénéficie aussi d’une remise en ce moment (abaissant son prix à 18 990€).

Pour ceux qui recherchent une petite compacte hybride rechargeable capable de rouler l’essentiel du temps en mode 100 % électrique, il s’agit désormais d’un produit unique sur le marché. On l’essaie la semaine prochaine sur Caradisiac pour vérifier si elle possède les mêmes défauts que son grand frère SUV, l’Atto2 DM-i.