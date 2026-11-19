La présentation de la Lamborghini Temerario Spyder est tout sauf une surprise : elle perpétue la tradition des super-sportives découvrables « d’entrée de gamme » chez le constructeur italien, lancée par la Gallardo Spyder et entretenue ensuite par la Huracan Spyder. Le modèle concurrence traditionnellement les autos de chez Ferrari (296 GTS), McLaren (Artura Spider et 750S Spider qui vient de disparaître du catalogue) ou encore celles de Porsche (911 Turbo S Cabriolet et 911 GT3 S/C).

Elle conserve sans surprise les proportions de la Temerario coupé, cette auto dont les codes avaient un peu surpris après la superbe Huracan. Elle remplace évidemment le toit fermé par une structure ouverte, toujours avec un double bossage sur le capot arrière (exactement comme sur la précédente Huracan Spyder).

Un toit électrique en dur, une première chez Lamborghini

La nouveauté technique importante, c’est qu’il s’agit désormais d’un toit rigide piloté électriquement (comme chez Ferrari depuis longtemps) et non plus d’une capote souple comme sur les Gallardo Spyder et Huracan Spyder. Il se replie verticalement derrière les sièges et d’après Lamborghini, cette solution technique permet dans ce cas précis d’abaisser le centre de gravité de 3 mm lorsque la voiture est en position ouverte, mais le constructeur ne précise pas la masse totale de la Temerario Spyder par rapport à la version fermée. Une Temerario coupé avoue 1 690 kg à sec sur la balance en version Alleggerita, un pack d’allègement et de « radicalisation » disponible aussi sur la Spyder.

La mécanique hybride rechargeable ne change pas par rapport à la Temerario coupé : on retrouve le V8 biturbo de 4,0 litres (10 000 tours/minute max) développant 800 chevaux et associé à trois moteurs électriques, formant une transmission intégrale pouvant générer jusqu’à 920 chevaux en puissance cumulée. Les performances ne perdent que très peu dans l’opération : 2,8 secondes sur le 0 à 100 km/h contre 2,7 pour la version fermée, 7,3 secondes pour le 0 à 200 contre 7,2 et la même vitesse maximale de 343 km/h.

Lamborghini affirme que la Temerario Spyder gagne « 6 % de rigidité torsionnelle statique, 9 % de rigidité à la flexion dynamique de la carrosserie et 6 % de rigidité torsionnelle dynamique » par rapport à la Huracan Spyder.

Le prix français n’est pas encore connu mais il sera supérieur aux 310 000€ de la Temerario coupé.