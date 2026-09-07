La nouvelle Lamborghini des policiers italiens fait un moins joli bruit mais elle va plus vite

C’est une tradition longue de plus de 20 ans en Italie : Lamborghini offre régulièrement quelques-unes de ses voitures aux forces de l’ordre du pays. Tout avait commencé avec une Gallardo en 2004, puis une Gallardo LP560-4 plus puissante (560 chevaux) avant de passer à la Huracan, cette remplaçante de 610 chevaux dont la carrière commerciale s’est finalement arrêtée en 2024.

Le point commun de ces Lamborghini dédiées aux forces de l’ordre italiennes ? Elles possédaient un fabuleux V10 atmosphérique, appartenant désormais à l’histoire : installé dans la Gallardo, la Huracan et l’Audi R8, il n’existe tout simplement plus chez les voitures neuves.

Une Temerario pour remplacer la Huracan

Lamborghini entretient en tout cas cette tradition des super-sportives de police : le constructeur de Sant’Agata vient d’offrir un exemplaire de sa toute nouvelle Temerario à la police d’Etat.

Comme les précédentes Gallardo et Huracan, elle servira à des missions comme le transport d’organes (en plus d’opérations de communication sur la sécurité routière). Mais elle ne chantera plus de la même façon : au lieu du hurlement rauque et délicieux de ses prédécesseurs, elle administrera des accélérations copieuses grâce à son V8 biturbo hybride rechargeable de 920 chevaux. Les policiers y gagneront en performances, mais sans doute pas en plaisir auditif même si ce V8 produit une sonorité assez unique sur le marché des sportives d’exception. Certes, l’intérêt est ailleurs. Et puis ce n’est pas le premier V8 Lamborghini pour les forces de l’ordre italiennes : en 2023, un Urus Performante avait été donné par Lamborghini pour d’autres missions.