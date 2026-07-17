Pourquoi cette Lamborghini n’arrive pas à franchir un tout petit trottoir

Les deux voitures de sport de Lamborghini, la Temerario V8 et la Revuelto V12, possèdent toutes les deux un groupe motopropulseur hybride rechargeable capable de performances démoniaques.

Les remplaçantes de la Huracan V10 et de l’Aventador V12 associent en effet un puissant moteur thermique à trois moteurs électriques, dont deux entraînent chacun une roue avant. Ces blocs à flux axial, conçus par l’Anglais Yasa, peuvent développer jusqu’à 150 chevaux chacun et transforment même la voiture en simple traction lorsqu’elle roule dans le mode « Citta » réservé à la conduite tranquille 100 % électrique (ce qu’elle peut faire sur une toute petite dizaine de kilomètres au maximum).

Quand ça veut pas…

Mais comme nous avons pu l’expérimenter au volant de la Revuelto lors de notre essai l’année dernière, cette technologie peut fonctionner de manière surprenante dans certaines situations bien précises.

Jason Cammisa, un journaliste américain, a filmé le moment où sa Temerario d’essai s’est retrouvée bloquée dans une position étrange : alors qu’elle devait franchir un tout petit trottoir, l’une de ses roues avant s’est décollée du sol et lorsque le conducteur accélère, cette roue tourne dans le vide alors que l’autre ne bouge pas. La voiture se retrouve ainsi incapable d’avancer. J’avais eu exactement le même problème dans une situation quasiment identique avec la Revuelto, lorsque l’auto était avancée en biais sur une déformation avec l’une de ses roues avant en l’air.

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Un problème de programmation

Lors du développement technique d’une nouvelle voiture, les ingénieurs essaient d’anticiper toutes les situations possibles. Mais ils avaient peut-être oublié celle-là. Ici, heureusement, il doit être possible de résoudre facilement le problème en revoyant simplement le logiciel de la transmission avant. Ce logiciel n’avait pas prévu la situation où l’une des roues perdait tout contact avec le sol (et c’est assez drôle à voir en vidéo).