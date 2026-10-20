La nouvelle voiture de rêve de Sébastien Loeb n’est ni une Peugeot, ni une Citroën

Sébastien Loeb restera à jamais le nonuple champion du monde des rallyes qui a tout gagné avec Citroën : la Xsara puis la C4 et la DS 3. L’Alsacien a également couru dans le championnat des voitures de tourisme WTCC avec la marque aux chevrons, mais aussi avec Peugeot aux 24 Heures du Mans et au Dakar. Plus récemment, il était engagé en rallye-raid avec Dacia.

Mais dans la vie de tous les jours, Sébastien Loeb est aussi un grand fan de voitures de sport d’exception. On l’a déjà vu au volant de plusieurs modèles du genre comme des Porsche GT3 ou des véhicules de la gamme Lamborghini, lui qui adorait notamment le V10 de la Huracan et a possédé une Aventador V12.

Et maintenant, un V8 !

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Sébastien Loeb aime toujours les Lamborghini. A l’occasion d’un rassemblement, il est arrivé dans un tout nouveau modèle de la marque au taureau : une Temerario, cette remplaçante des Huracan et autres Gallardo qui abandonnait pour la première fois le fabuleux V10 atmosphérique au profit d’un nouveau V8 biturbo hybride capable de prendre 10 000 tours/minute en régime maximal.

Il a donc accepté de renoncer aux vocalises du dix cylindres et du V12 pour cette étonnante motorisation. Et il a choisi sa Temerario dans une teinte vert mat très « militaire » dans l’esprit !