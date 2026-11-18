La Fiat Panda de troisième génération existe depuis 2011. Comme la précédente 500 de seconde génération finalement disparue il y a deux ans, elle connaît donc une carrière à rallonge et a même été améliorée techniquement en 2024 pour s’adapter aux dernières normes européennes.

Toujours autant appréciée de la clientèle en Italie où elle réalise des scores de vente impressionnants, cette petite micro-citadine thermique de 70 chevaux continue d’exister et pourrait même rester au catalogue jusqu’en 2029. Chez nous, elle démarre actuellement à 15 900€ en finition Pop (14 900€ après remise) et reste l’une des voitures neuves les moins chères du marché, même si son rapport prix-prestations apparaît un peu moins bon que celui des Dacia Sandero.

La Pandina Tributo Autobianchi coûte cher

Quel rapport entre cette Fiat Panda de troisième génération et la marque Autobianchi ? Éteinte en 1995, cette enseigne italienne appartenait à Fiat et fait donc toujours partie du portefeuille de marques du groupe Stellantis. Mais en raison d’une loi italienne, permettant à des entreprises de s’approprier légalement des marques disparues depuis au moins 5 ans, il existait depuis peu un risque pour le groupe Stellantis de voir des constructeurs chinois lui « voler » ce nom (tout comme celui de la marque Innocenti).

Comme cela avait été entendu il y a quelques mois, le groupe Stellantis a donc préparé une Fiat Panda (désormais appelée « Pandina ») spéciale pour faire revivre ce nom d’Autobianchi dans ses gammes et ainsi éviter tout risque d’expropriation.

La « nouvelle » Fiat Pandina Tributo Autobianchi joue carrément les séries limitées de luxe : dotée de badges Autobianchi à l’intérieur (notamment sur les appuie-tête), elle coûte 20 400€ et profite d’une teinte exclusive bicolore « or et noir ». Equipée de jantes de 15 pouces spécifiques, elle bénéficie par ailleurs d’une teinte différente à l’intérieur et coche toutes les options du catalogue.

Remisée de 1 000€ (soit 19 400€ en France), elle rejette 117 g/km de CO2 (240€ de malus CO2 2026) et coûte 5 000€ de plus que la Pandina de base. Un petit « plaisir » à réserver aux collectionneurs, sans doute !