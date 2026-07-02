Pourquoi Stellantis se retrouve obligé de ressusciter une vieille marque italienne morte depuis 31 ans

Stellantis possède de nombreuses marques italiennes, toujours en activité avec des succès différents : Fiat, évidemment, mais aussi Alfa Romeo, Lancia et Maserati (Ferrari est désormais entièrement séparé de l’entité Stellantis même si elle conserve un actionnariat très proche).

Même si Autobianchi a officiellement disparu en 1995, Stellantis (via l’ancienne structure FCA) possède toujours les droits de la marque. Sauf que l’année dernière, le gouvernement italien rappelait qu’une loi prévoit la possibilité, pour des entreprises, d’acheter les droits d’une marque éteinte depuis plus de cinq ans si son propriétaire ne fait plus rien pour la valoriser ou qu’elle revive. De cette façon, le gouvernement italien prévenait qu’il se réservait le droit de revendre Autobianchi (et Innocenti) si Stellantis n’en faisait rien, d’autant plus que des sociétés chinoises se disaient intéressées par ces marques. Le groupe avait alors réagi en précisant qu’il ferait tout pour « défendre ses intérêts ».

Une Panda Autobianchi !

Dont acte. Comme le révèlent les journalistes italiens de Quattroruote, Stellantis ne reste justement pas sans rien faire face à ce « danger ». Fiat travaille sur une finition spéciale de la Panda actuelle, la « Tributo Autobianchi ». Le but ? Faire revivre le nom Autobianchi sur une voiture neuve, histoire d’empêcher d’autres sociétés de viser son rachat auprès de l’administration italienne.

Cette « Tributo Autobianchi » se baserait plus spécifiquement sur la carrosserie « cross » et elle pourrait se limiter au seul marché italien.

Une vraie Autobianchi, ce n’est sans doute pas pour tout de suite

Peut-on espérer une vraie nouvelle Autobianchi et non pas seulement une série spéciale basée sur une Fiat en toute fin de carrière ? Hélas, le groupe Stellantis a beaucoup d’autres priorités actuellement : le développement de la gamme de Fiat, par exemple, mais aussi la remise en forme d’Alfa Romeo, Maserati et Lancia qui se trouvent toutes dans des situations plus ou moins difficiles.

Mais le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA paraît tout de même déterminer à ne pas laisser filer le nom d’Autobianchi chez l’un de ses concurrents.